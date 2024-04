Raoul Bova è stato ospite questa sera durante la puntata di Che Tempo Che Fa con la compagna Rocío Muñoz Morales. Intervistato da Fabio Fazio, l’attore ha parlato del suo arrivo nel cast di Don Matteo, fiction di successo trasmessa su Rai Uno.

Parlando di “Don Matteo” Raoul Bova dichiara: “È bellissimo. C’è una bellissima famiglia, una troupe che va avanti da 20 anni, c’è Nino ed è un piacere stare con lui sul set e girare. Mi hanno accolto a braccia aperte, devo dire con qualche lacrimuccia all’inizio. C’era un grande dispiacere che Terence non ci fosse più. C’era un lutto da portare avanti che, piano piano, abbiamo superato insieme.”

In merito alla partecipazione al game “Celebrity Hunted” Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales regalano alcune ‘anticipazioni’ sulla nuova stagione del programma, in arrivo su Prime video dal 6 maggio. “È stata dura. È stato molto divertente. Siamo stati abbastanza bravi…” “Direi molto bravi.” “Secondo me un po’ meno. Dovete guardare le puntate!”.

“Celebrity Hunted”, il tv show targato Amazon Prime Video torna il prossimo 6 maggio, con otto celebrity pronte a mettersi in gioco per fuggire dagli “hunters”. Le coppie di vip, formate dall’attore Raoul Bova e la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belén Rodríguez e la sorella Cecilia, modella e influencer, i rapper Guè ed Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, si sfideranno, cercando di far perdere le proprie tracce, per vincere un alto montepremi da devolvere in beneficenza.

In cosa consiste il gioco

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller in cui un gruppo di vip tenta di mantenere l’anonimato per due settimane, con limitate risorse economiche. Lo scopo è non essere catturati dagli “hunters”, alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia.