Dove guardare le Olimpiadi 2024 di Parigi? L’annuncio di Fabio Fazio

Durante la puntata odierna di Che Tempo Che Fa, il conduttore Fabio Fazio ha annunciato che “Le Olimpiadi di Parigi si potranno vedere anche su Discovery Plus, l’unica piattaforma per la diretta integrale e on demand.”

In Francia, i diritti dei Giochi Olimpici 2024 sono di proprietà di Warner Bros. Discovery (ex Discovery Inc.) via Eurosport, mentre la copertura in chiaro è concessa in sublicenza all’emittente pubblica France Télévisions.

Le Olimpiadi di Parigi 2024, così come le Olimpiadi Invernali 2022, si potranno quindi vedere in Italia in streaming con Discovery+ che avrà una copertura completa come per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’annuncio è arrivato questa sera durante la trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio sul NOVE, canale appunto appartenente al gruppo televisivo Warner Bros. Discovery.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si svolgeranno a Parigi tra il 26 luglio e l’11 agosto. Guardando ancora più avanti nel futuro le Olimpiadi successive nel 2028 si svolgeranno a Los Angeles.

Dopo le Olimpiadi notturne di Tokyo, Parigi 2024 sarà perfetta per noi europei con le gare che andranno a occupare le giornate degli appassionati sportivi per tutto il periodo. Lo Stade de France a Parigi, impianto da 77 mila posti, ospiterà la cerimonia di apertura e chiusura oltre alle gare di atletica e di rugby a sette. Naturalmente la maratona che chiuderà le Olimpiadi si svolgerà tra le strade di Parigi e per l’occasione sarà seguita anche da una maratona aperta a tutti.

Quelli del 2024 saranno i Giochi della XXXIII Olimpiade moderna. In più, Parigi è la seconda città dopo Londra ad aver ospitato i giochi per tre volte nella sua storia dopo l’edizione del 1900 e quella del 1924. Nel 2024 ricorrerà quindi il centenario dell’ultima Olimpiade di Parigi.