Si è da poco conclusa la 43ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nuovi scontri nella casa, ma anche il verdetto del televoto con il nome del secondo finalista di questa edizione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 11 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 43ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 11 marzo

La quarantatreesima puntata del Grande Fratello di lunedì 11 marzo 2024 è iniziata con il bacio tra Anita e Alessio. Durante l’ultima puntata i due si sono ritrovati a trascorrere una lunga notte in suite lasciandosi andare per la prima volta.

«Io avrei avuto modo di fare una relazione e fare una cosa televisiva, ma proprio perchè non c’è strategia. Federico e anche Vittorio, sarebbe stato strategicamente più sensato piuttosto che farlo a meno di un mese dalla fine» – precisa Anita che parla anche dell’ex fidanzato Edoardo – «non ho alcun rimorso verso di lui. La cosa che mi fa stare più male è sapere che lui sta soffrendo, ma ho passato 10 anni difficili e lui ne è consapevole». La storia tra i due non è vista bene da Beatrice, ma anche da diversi concorrenti eliminati dalla casa tra cui Giampiero Mughini che precisa «Edoardo è stato triturato televisivamente parlando». Nella casa Beatrice Luzzi è contrariata: «devi rispettare una persona a cui ha detto certe cose, una persona supera la passione per rispetto verso una persona con cui sei stata per 10 anni».

Intanto nella casa torna Grecia Colmenares per un confronto-scontro con Simona Tagli, mentre Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono nuovamente riavvicinati anche se l’attrice precisa: « fuori da qui ho una vita incompatibile con la sua, è inutile che adesso». Durante la puntata si parla anche della crisi di amicizia tra Perla e Alessio per Anita, mentre la conoscenza di Greta e Sergio sembra essere ad un punto di fermo.

Chi è uscito ieri sera 11 marzo 2024 dal Grande Fratello?

Durante la quarantatreesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha decretato il nome del secondo finalista. Chi vuoi come secondo finalista tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Massella. Il concorrente più votato dal pubblico è Rosy Chin, che di conseguenza diventa la seconda finalista del GF. Ecco di seguito le percentuali di voto che hanno decretato il primo finalista: Rosy 53%,Letizia 32%,Anita 10% e Paolo 2%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 11 marzo

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono Letizia, Rosy, Paolo e Anita.

Chi vuoi salvare tra Rosy, Letizia, Anita e Paolo? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione nella puntata di giovedì 14 marzo 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 11 marzo

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarantaduesima puntata del GF di lunedì 11 marzo 2024: