La fine della quarantesima puntata del “Grande Fratello” segna l’uscita improvvisa di Marco Maddaloni dalla casa. Il campione di judoka è entrato nel confessionale, ma non mai più rientrata in casa. Cosa è successo?

Marco Maddaloni abbandona la casa del Grande Fratello 2024?

Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024 nel cuore della notte? Cosa è successo dopo la 40ima puntata? Nel cuore della notte il campione judoka entra nel confessionale per i consueti commenti del post puntata, ma non torna più nella casa. La prima a notarlo è Greta che domanda: «Marco non è uscito dal confessionale, secondo me è andato via». Poco dopo Rosy Chin poi comunicato la cosa a tutti gli altri concorrenti e non sono mancati i commenti nella casa. Intanto è arrivato il comunicato ufficiale: «Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali».

Tra le ipotesi più accreditata sull’uscita improvvisa di Maddaloni è la notizia del prolungamento del reality show annunciata da Alfonso Signorini durante la 40ima puntata. Lo stesso Paolo ha commentato con i ragazzi: «voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva informazioni sul contratto».

Marco Maddaloni fuori dalla casa del Grande Fratello 2024: la reazione dei concorrenti

Nella casa l’uscita di Marco Maddaloni dal Grande Fratello ha scatenato una serie di malumori tra i ragazzi. La prima è stata Anita che ha commentato: «ragazzi adesso però devo dirvi una cosa. Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese. Cioè veramente li sto invidiando».



Intanto nella casa prosegue lo sfogo di Massimiliano Varrese che ha attaccato i concorrenti giovani per la nomination. In particolare l’ex Carramba Boys se le è presa con Letizia con cui ha avuto una forte litigata. «Sono giorni che cerco amorevolmente di chiarire con lei – ha detto l’attore -. Letizia è una bambina viziata che deve crescere». Giuseppe Garibaldi ha cercato di far ragionare Massimiliano che però ha infierito ancora sulla giovane fotografa: «Letizia è una ragazza infantile e, soprattutto, ingrata. Questo è stato un colpo basso».