Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 4 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantunesima puntata del 4 marzo

Lunedì 4 marzo 2024 dalle ore 21.35 va in onda la quarantunesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ad affiancare il giornalista in studio ci sono: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Nella casa c’è sempre più tensione tra Anita e Giuseppe Garibaldi. L’amicizia tra i due ha subito un duro contraccolpo nelle ultime settimane e nella casa sono separati. La situazione coinvolte anche gli altri concorrenti straniti dal comportamento di entrambi che prima erano legatissimi. «Vedo Giuseppe molto strano, non lo capisco più» ha detto Perla confidandosi con Greta che si domanda «com’è possibile che sia finita così?». Perla incalza: «parlo di entrambi, sia Giu sia Ani, nessuno dei due fa qualcosa, io sarei impazzita». Intanto in cucina Rosy Chin si confronta con Anita dicendole: «a me interessa la vostra felicità, ho detto a lui di vivere ciò che lo rende felice, come te». Dal canto suo la ragazza sottolinea di voler vivere momenti di leggerezza all’interno della casa dopo sei lunghi mesi di permanenza e precisa: «se Giuseppe vuole sapere qualcosa, lo chiede a me, quindi se ti chiede qualcosa, mandalo da me». Non solo durante la puntata si parlerà anche dell’uscita momentanea di Marco Maddaloni per un lutto in famiglia.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 4 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 41esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Perla, Simona e Anita? Il concorrente più votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione nella puntata di stasera, lunedì 4 febbraio 2024.

Stando ai sondaggi, Simona Tagli primeggia con il 63% delle preferenze seguita da Perla Vatiero con il 21%. Fanalino di cosa Anita Olivieri con il 15%. Sarà Anita la seconda candidata alla prossima eliminazione dalla casa?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.