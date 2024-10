Stasera, lunedì 21 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio a a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’interno della casa ritroveremo le regine del programma: le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Presente anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della nona puntata del 21 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 21 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la nona puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena: a cominciare dal verdetto del televoto con il pubblico chiamato a rendere immuni due concorrenti tra Lorenzo, Shaila, Amanda e Yulia.

Non solo, è previsto un confronto in diretta tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi dopo la battuta del piumone della scorsa puntata che tanto ha fatto indignare la ex concorrente del Gf. Dopo la consegna del tapiro d’oro da Striscia La Notizia, Beatrice Luzzi è tornata sulla vicenda rilasciando una piccata dichiarazione a Verissimo da Silvia Toffanin: «Alfonso è una persona molto scherzosa ma non credo che mi meritassi la battuta sul piumone eccetera. Cioè, va bene la simpatia e scherzare ma c’è un limite a tutto e l’eleganza deve sempre esserci, in ogni caso. Io trovo che ci siano momenti e momenti per fare battute, ci sono luoghi dove si possono fare e luoghi dove non si possono fare. Quella sera lì, in studio, c’erano anche i miei figli e la cosa non mi è piaciuta».

Spazio poi alle dinamiche all’interno della casa con il riavvicinamento tra Shaila e Javier con la ex velina di Striscia che ha confessato alle ragazze di Non è la Rai il suo reale interesse per il giocatore di pallavolo. E’ nato il primo amore nella casa? Infine scopriremo anche come sta evolvendo la conoscenza tra Yulia e Giglio.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 21 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Amanda, Lorenzo, Yulia e Shaila? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

Stando ai sondaggi al momento: Lorenzo è il più votato con il 27,2%, seguito da Shaila con il 26,24. Terzo posto per Amanda con 25,8%, mentre ultima posizione per Yulia con il 20,55%.