Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello 2024 è sempre più “cotta” di Javier Martinez. La ex velina di Striscia La Notizia confessa alle ragazze di Non è la Rai: «Javier, mi fa stare bene, mi accoglie ed ascolta».

Shaila Gatta e Javier Martinez: la prima coppia del Grande Fratello 2024?

Cupido ha sganciato la prima freccia al Grande Fratello 2024. Dopo settimane di tira e molla ed indecisioni, Shaila Gatta ha fatto la sua scelta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La ballerina ha deciso di approfondire la conoscenza con Javier e in giardino confessa alle ragazze di Non è la Rai di provare delle forti emozioni verso il giocatore di pallavolo.

«Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle» – racconta Shaila. La ex velina ha poi aggiunto: «ieri mi ha detto certe cose all’orecchio ‘mi piace tutto di te, sei perfetta. Mi piace come ti vesti, anche con il pigiama, senza trucco. Sei bella, mi fai impazzire. Non vorrei volare così alto, ma non vedo l’ora di portarti a mangiare una cosa fuori, a portarti sul mare’”».

Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: «Javier è atipico per la sua età, è un ragazzo pieno di valori»

Le confessioni di Shaila Gatta alle ragazze di Non è la Rai nel giardino del Grande Fratello 2024 proseguono con ulteriori dettagli. La ex velina di Striscia La Notizia, che ha stretto un fortissimo legato con Ilaria, Elena e Pamela rivela:

«Quando ci abbracciamo sembra di fare l’amore, sentiamo delle cose. Io gli ho detto a una certa devi stare calmo, parliamo, facciamo cose. E’ super passionale». “Mi piace lui come fa le cose, mi piace come mi fa stare. Il fatto della bellezza si, c’è, ma è proprio come mi fa stare, come mi accoglie ed ascolta».

Anche le ragazze di Non è la Rai sono concordi sul fatto che Javier sia un ragazzo atipico e d’altri tempi. Shaila non nasconde di aver paura anche se: «mi sento sicura, è una persona con cui posso sentirmi protetta». Vivi, lasciati andare, non voglio avere paura anche se non voglio essere sempre sulla difensiva, anche lui mi ha detto che vuole andarci piano». Infine è Pamela Petrarolo la esorta a vivere questo sentimento: «ho una sensazione, voi siete una coppia destinata a costruire qualcosa, vi vedo proprio a livello temporale. Nel suo caso la sportività genuina, è un ragazzo con grandi valori».

Che dire è nata la prima coppia nella casa del Grande Fratello 2024?