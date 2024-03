Prosegue la corsa del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini, verso la finalissima di lunedì 25 marzo. A distanza di una settimana nella casa è tempo di eliminazioni. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 18 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantacinquesima puntata del 18 marzo

Lunedì 18 marzo 2024 dalle ore 21.35 va in onda la quarantacinquesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Confronto-scontro tra Beatrice Luzzi e Alessio Falsone. Tutto è iniziato quando Alessio ha scherzato con Perla Vatiero dicendole: « io ho la faccia da bravo ragazzo? Ma sì, che ce l’ho» con l’ex concorrente di Temptation Island che ha replicato «hai la faccia da bravo ragazzo, ma non lo sei». In quel momento Beatrice è intervenuta stendendo l’imprenditore: «no, tu hai la faccia da paracu*o». Non solo, l’attrice ha poi aggiunto: «beh, diciamo che gli manca il collo… Non ha un collo particolarmente lungo». Nella casa intanto prime incomprensioni anche tra la nuova coppia formata da Anita e Alessio. Il motivo? Alcuni complimenti che Anita ha fatto sui ballerini arrivati nella casa. «Ci sono modi e modi di scherzare. Io mi sto esponendo molto più di te, mi dà fastidio, soprattutto perché ci stiamo conoscendo. Non ho voglia di discutere, l’importante è che capisci il concetto» ha detto Alessio ad Anita che si è difesa dicendogli «erano battute, sono sempre stata fatta così. La differenza tra scherzare e tradire è molto, molto lontana. Sono estroversa come persona».

La discussione è poi proseguita con un confronto tra i due che ha fatto emergere le prime differenze caratteriali. «Sai quante altre volte discuteremo?» ha detto Alessio ad Anita che ha replicato «ti arrabbi subito». La risposta di Alessio non è mancata: «hai detto che ti voglio cambiare, ma io non l’ho mai detto. È una follia. Non mi posso sentire mancato di rispetto, tu sei libera di fare quello che vuoi». La parole finale è di Anita che ha sottolineato: «ma non stiamo insieme».

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 18 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 45esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà l’eliminazione di una concorrente dalla casa. Chi vuoi salvare tra Simona, Anita, Greta e Sergio? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 18 marzo 2024.

Stando ai sondaggi è ancora Simona Tagli la più votata con il 51,24% di preferenze. A distanze riavvicinate ci sono: Sergio D’Ottavi con il 16,39%, Greta Rossetti con il 16,34% e Anita Olivieri con il 16,03%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.