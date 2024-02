Il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Cosa è successo durante l’ultima settimana? Scontri e litigi all’interno della casa e all’orizzonte nuovi possibili abbandoni. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 12 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentaquattresima puntata del 12 febbraio

Lunedì 12 febbraio 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con il “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio ad affiancare il conduttore: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social.

Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Duro scontro e confronto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. L’attrice avrebbe accusato il modello di essere un voltafaccia, ma lui l’ha presa molto bene al punto di minacciare di lasciare la casa perchè si sente oppresso. Paolo Masella, il macellaio del GF, parlando del modello ha detto: “lui vorrebbe apparirei forte, ma lui deve essere sé stesso”.

Intanto Perla si è confidata con Letizia parlando di Mirko e di quello che potrebbe succedere: «se io dovessi dire basta è perché significa che sono andata oltre e che penso ad una vita nuova penso a un percorso nuovo e a delle persone nuove e diverse. A me fa paura pensare se io non dovessi riuscire a superare certe cose. Cosa voglio ora? Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui!». Non solo, la ex concorrente di Temptation Island ha precisato: «nei venti giorni che ci sono stata insieme qui ho capito qualcosa, so quello che ho sentito. Adesso poi ho elaborato. Però ho le mie paure. Se dovessi reagire di cuore ora? Ho già reagito di cuore una volta. Se avessi ascoltato la testa in passato non avrei preso determinate decisioni. Adesso però devo ascoltare sia la testa che il cuore. Il punto è vivere le cose fuori e vedere come mi sentirò»

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 12 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 35esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano, Vittorio e Federico? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 12 febbraio 2024.

Stando ai sondaggi pubblicati online nonostante l’appello di Beatrice Luzzi al suo pubblico di eliminarla dalla casa, è proprio l’attrice la concorrente più votata con il 47,53% di preferenze. A seguire Federico Massaro con il 20,05%. A rischio eliminazione ci sono, a distanza di pochi voti, Stefano Miele con il 16,70% e Vittorio Menozzi con 15,72%. Sarà il modello ad abbandonare la casa?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista a marzo. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato nella consueta collocazione del lunedì in prima serata su Canale 5 e questa settimana anche il mercoledì in prima serata.

Tutti i fan e gli appassionati del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.