Stasera, lunedì 28 ottobre 2024, appuntamento con la decima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Come sempre in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli è chiamata a dare voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 28 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 28 ottobre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la decima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Si preannuncia una puntata da non perdere per gli appassionati del reality show targato Canale 5. Prima di tutto ci sarà l’ingresso di una nuova concorrente: si tratta di Federica Petagna che, dopo l’esperienza con il fidanzato Alfonso a Temptation Island, è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia da single.

Non solo, spazio al ritorno dal Grande Hermano di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due nel Grande Fratello spagnolo si sono lasciati andare ad effusioni, commenti e parole che hanno creato non poche polemiche sui social. Cosa succederà? E ancora lo scontro tra Yulia ed Helena: da che parte state? Come sempre spazio al verdetto del televoto e l’immancabile momento delle nomination.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 28 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Helena, Iago, Amanda, Giglio, Jessica e Mariavittoria? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

Stando ai sondaggi al momento Jessica è la più votata dal pubblico con il 29,72% seguita da Helena con il 27,46%. Seguono: Iago Garcia con il 22,54%, Mariavittoria con il 7,98%, Luca con il 7,68% e ultima posizione per Amanda con il 4,63%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming