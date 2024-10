Stasera, lunedì 14 ottobre 2024, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Come sempre in studio, commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporti all’interno della casa, ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Presente anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 14 ottobre 2024 dalle ore 21.34 si riaccendono i riflettori sulla ottava puntata del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena: a cominciare dal verdetto del televoto con il pubblico chiamato ad eliminare un concorrente tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena. Chi sarà il secondo concorrente eliminato dal Grande Fratello 2024?

Non solo il verdetto del televoto, visto che si tornerà a parlare del triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Javier e Lorenzo. In particolare si parlerà di Shaila e Javier che, dopo un iniziale allontanamento, si sono riavvicinati durante la settimana. Il loro rapporto divide la casa con l’ex velina di Striscia La Notizia indecisa sul da farsi. «Javier mi ha detto che non riesce a vedermi come un’amica, è stato carinissimo» ha detto Shaila alle amiche nella casa. La ballerina si è poi lasciata andare a delle confessioni: «Javier mi fa bollire il sangue, è proprio un uomo maturo. Che bello. La speranza c’è eccome, avevo bisogno di tutta quella confusione per capire». Intanto sopra la casa volano ben 4 aerei per Shaila Gatta di cui 2 con tanto di consiglio a scegliere Lorenzo. Cosa farà la ex velina? Nella casa tensioni tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes. Durante una prova di gruppo, il coreografo e ballerino ha perso le staffe contro la modella: «sei una concorrente poco intelligente. Tu mi parli di fare le coreografie con me? Mi viene solo da ridere! Non hai proprio voce in capitolo su questo. Io ho 75 anni e 64 anni di carriera, tu non puoi neanche dire ‘buongiorno’ alla danza, figurati fare coreografie!».

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 7 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi al momento la più votata è Helena con il 30% dei voti seguita da Tommaso con il 20%. Terzo posto per Yulia con il 15%, Clayton con il 14%, Amanda con il 14% e Michael con il 5%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, è tornato con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Attenzione: il reality show ha già cambiato la sua programmazione, visto che la diretta con Alfonso Signorini è prevista solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).