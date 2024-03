Alfonso Signorini ha annunciato la data della finale di questa edizione del Grande Fratello. Il reality, iniziato lunedì 11 settembre 2023, ha visto diversi concorrenti mettersi in gioco per sei lunghi mesi. Scopriamo insieme quando si spegneranno le luci della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, c’è la data della finale. Signorini: “Ci saranno tanti televoti flash”

I colpi di scena e le sorprese non mancano mai nella casa del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini, nella puntata andata in onda giovedì 14 marzo in prima serata su Canale 5, ha annunciato la data ufficiale della fine del reality. La finale, rispetto a quanto comunicato in precedenza, è stata anticipata: sarà infatti lunedì 25 marzo 2024. Una buona notizia per i concorrenti che dopo aver trascorso Natale e Capodanno nella casa potranno tornare dalle proprie famiglie per Pasqua.

Questo l’annuncio fatto da Alfonso Signorini a inizio puntata:

“La finale del Grande Fratello è il 25 marzo, quindi i nostri concorrenti trascorreranno la Pasqua a casa. Non vedevo l’ora di dirvelo, questa sera finalmente mi hanno dato l’ok“.

La finale sfiderà quindi Lolita Lobosco, fiction di successo in onda il lunedì sera su Rai1. Al momento sicure di un posto ci sono già Beatrice Luzzi e Rosy Chin, scelte dal pubblico. Ma cosa accadrà agli altri concorrenti? Come spiegato da Signorini, ci saranno tanti televoti flash:

“Li butteremo fuori a valanghe. Pubblico, preparatevi perché nelle ultime puntate potrete far uscire chi volete voi, finalmente”.

Chi sono i concorrenti rimasti in gara

Quando mancano solo tre puntate alla finale prevista per il 25 marzo, al televoto, e quindi a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello, ci sono Anita Olivieri, Greta Rossetti, Simona Tagli e Sergio D’Ottavi. Gli altri concorrenti che si giocano un posto nell’ultima puntata sono Perla, Federico, Massimiliano, Letizia, Paolo, Giuseppe e Alessio. Tra di loro ci saranno gli altri finalisti che verranno scelti dal pubblico tramite il televoto.