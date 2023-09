E’ partito il countdown per la nuova edizione del Grande Fratello 2023. Il reality show di successo torna in prima serata su Canale 5 con una serie di novità. La rivoluzione Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, ha interessato anche il format televisivo del GF che vira in una direzione completamente differente rispetto al passato. Le conferme arrivano anche da una serie di cambiamenti che hanno coinvolto: cast, opinionisti e presenze in studio. Tra le novità l’arrivo di Rebecca Staffelli, speaker radiofonica nonché figlia dell’inviato di “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli.

Grande Fratello 2023 opinionisti: in studio Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli

Da lunedì 11 settembre 2023 al via la nuova edizione del Grande Fratello 2023. Il reality show riparte con una veste rinnovata e una serie di novità. L’unica conferma è il conduttore: Alfonso Signorini sarà ancora una volta il padrone di casa; la voce narrante delle avventure dei protagonisti che quest’anno saranno personaggi vip e non. Oltre al cast, l’edizione 2023 del GF ha in serbo una serie di novità per i telespettatori che riguardano anche gli opinionisti. Fuori Orietta Berti e Sonia Bruganelli sostituite da Cesara Buonamici, unica e sola opinionista di questa edizione.

Ma non finisce qui, visto che in studio accanto al padrone di casa Signorini e all’opinionista Cesara Buonamici ci sarà un’altra presenza. Si tratta di Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Staffelli inviato di Striscia La Notizia, nel ruolo di commentatrice dei social. La figlia di Staffelli prende così il posto di Giulia Salemi e debutta in prima serata in un programma del prime time di Canale 5 dopo una lunga esperienza a Radio 105 e in alcuni programmi di La5.

Rebecca Staffelli commenta i post social al Grande Fratello 2023: lo scorso anno c’era Giulia Salemi

Passaggio di testimone tra Giulia Salemi a Rebecca Staffelli al nuovo Grande Fratello 2023. Sarà la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La notizia, a commentare i post più divertenti, sarcastici ed ironici dei telespettatori durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Proprio Giulia Salemi aveva annunciato quest’estate, sulla scia della rivoluzione reality voluta da Mediaset, la sua assenza al GF precisando: “non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi“. La influencer aveva poi concluso: “quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo“.