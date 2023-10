Cala il sipario sulla nona puntata del Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, sorprese ed emozioni per i concorrenti noti e meno noti rinchiusi da circa un mese nella casa di Cinecittà. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 12 ottobre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 9 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

La nona puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 9 ottobre è iniziata nel segno di Beatrice Luzzi. Nonostante la pace forzata proseguono gli scontri e confronti all’interno della casa tra l’attrice di Vivere e i coinquilini. Intanto tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi è scappato un bacio e i due sembrano sempre più complici, ma la loro unione divide i concorrenti nella casa. In pochi credono alla loro storia e c’è chi parla di dinamiche di gioco come Heidi e Massimiliano Varrese che arriva a definire la collega “una vedova nera”. Nonostante le chiacchiere, Giuseppe Garibaldi nel segreto del confessionale rivela ad Alfonso Signorini: “mi sto affezionando tanto e in lei non vedo la cattiveria, l’hanno descritta come un mostro. E’ una novità per me e non vorrei farmela sfuggire dalle mani”.

Una puntata incandescente per Beatrice Luzzi che ha incontrato anche la “rivale” Jane Alexander. L’attrice è entrata nella casa per un confronto dopo le rivelazioni sul ruolo scippato di Lucrezia nella serie cult Elisa di Rivombrosa. Poi l’emozionante raccontato di Anita che ha incontrato il padre, il suo eroe. Spazio anche alla proposta di Alfonso Signorini che, nel segreto del confessionale, ha chiesto a Jane Alexander di entrare da concorrente nella casa. Immancabile il verdetto del televoto che in questa puntata ha eletto il concorrente preferito del pubblico. Con il 42% dei voti a trionfare è stata Grecia Colmenares.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 9 ottobre

Durante la nona puntata del GF spazio come sempre alle nomination. La prima nomination è stata della preferita Grecia Colmenares che, chiamata a decidere chi mandare al televoto tra Anita e Valentina, ha fatto il nome di Valentina. Poi è la volta delle nomination palesi dei concorrenti nominabili e dei concorrenti immuni chiamati ad esprimere le proprie preferenze nel segreto del confessionale. I concorrenti più votati di questa sera sono: Valentina, Arnold, Heidi e Beatrice Luzzi. Chi vuoi salvare tra Valentina, Arnold, Heidi e Beatrice Luzzi? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di giovedì 12 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 9 ottobre

