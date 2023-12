La 25ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ancora una volta ricca di sorprese e colpi di scena. Da segnalare anche l’eliminazione di un concorrente dalla casa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda sabato 9 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 25ima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 9 dicembre

La venticiquesima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 9 dicembre è iniziata con i primi confronti tra donne. Spazio poi alla relazione che più di tutti sta appassionando milioni di telespettatori: ossia il triangolo Perla, Mirko e Greta. Mirko e Perla in superled riflettono sul loro amore cercando di fare un punto della situazione. “E’ come se fossi scarico nel riprovare qualcosa da dare. Mi sono spremuto fino all’ultima goccia per lei” le parole di Mirko a cui Perla replica “non so in questo momento quello che provo”.

Spazio poi alla discussione tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi con Alfonso Signorini che prende le difese dell’attrice dopo l’uscita della scorsa settimana: “mi va bene qualsiasi tipo di discussione (…) E’ estremamente pesante sentirti dire ‘fai pace con tuo padre e poi ne riparliamo’”. A mettere nuova carne sul fuoco arriva Sara che rivela in diretta tv: “lei non ce l’ha solo con gli uomini ma anche con le donne. 24 anni fa quando morì mia mamma non mi volle sostituire a Vivere“. Spazio poi ad una bella emozione: prima per Fiordaliso che riceve un video messaggio del figlio Paolo e poi per Mirko che riabbraccia la madre ed Anita.

Chi è uscito ieri sera 9 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Sara Ricci ed Anita Olivieri.

Questa settimana il televoto era ad eliminazione: il concorrente meno votato è stato costretto a lasciare la casa del GF. Il verdetto finale ha visto Mirko eliminato dalla casa del Grande Fratello

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 9 dicembre

Durante la parte finale della puntata spazio alle nomination. Tra i concorrenti immuni: Massimiliano, Letizia, Rosy, e Fiordaliso, mentre Beatrice salvata dall’opinionista Cesara Buonamici. Dopo le nomination palesi e quelle nel segreto del confessionale i concorrenti più votati sono: Sara, Perla, Marco e Vittorio .

Chi vuoi salvare tra Sara, Perla, Marco e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà candidato all’eliminazione durante la puntata di lunedì 11 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 9 dicembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di sabato 9 dicembre 2023: