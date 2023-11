Si sono spente le luci sulla diretta della 22ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Tante emozioni, colpi di scena e sorprese durante la lunga diretta che ha segnato anche l’uscita di un concorrente eliminato al televoto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 27 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 22ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 27 novembre

La ventiduesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 27 novembre è iniziata con il botto. Alfonso Signorini dopo i consueti saluti di rito al pubblico, all’opinionista Cesara Buonamici e alla voce dei social Rebecca Staffelli e ai concorrenti ha chiuso il televoto. Spazio poi alla storia che da settimana catalizza l’attenzione del pubblico: quella tra Perla e Mirko. I due ex concorrenti di Temptation Island sono sempre più complici e vicini all’interno della casa e tutti, pubblico e concorrenti compresi, sono convinti che tra i due sono ancora innamorati. In realtà tra i due c’è l’ombra di Greta, l’attuale fidanzata di Mirko che durante la puntata si è confrontata prima con Perla e poi con Mirko. Alla fine Greta ha deciso di chiudere con Mirko: “sei una persona che hai ancora tanto da risolvere, un sentimento tra noi c’è stato, nessun uomo parla di un bacio dato controvoglia e hai deriso un tatuaggio che tu hai deciso di fare con me“.

Poi è la volta di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il bidello di Reggio Calabria si è riavvicinato nuovamente all’attrice, ma in puntata torna all’attacco tirando in causa anche Vittorio. Il modello, infatti, ha ballato con Beatrice e in confessionale ha ammesso di essere affascinato da lei. Non mancano poi le sorprese: la prima per Rosy Chin che riabbraccia la madre, il padre e il fratello, mentre Angelica riabbraccia il fidanzato Riccardo.

Chi è uscito ieri sera 27 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto tra Rosy, Angelica e Vittorio.

Questa settimana il televoto era ad eliminazione. Il primo verdetto ha visto salvo Vittorio. Sfida finale tra Angelica e Rosy. Alla fine ad essere eliminato è Angelica che ha ricevuto solo il 22% dei voti.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 27 novembre

Durante la parte finale della puntata spazio alle nomination. Questa settimana nessun concorrente immune. Tutti i concorrenti, infatti, sono chiamati a votarsi l’uno contro l’altro secondo il sistema dei piramidali. Dopo le nomination i concorrenti più votati sono: Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy.

Chi vuoi salvare tra Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy? I due concorrenti più votati dal pubblico saranno immuni alle nomination nella puntata di sabato 2 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 27 novembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 27 novembre 2023: