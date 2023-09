Si è da poco conclusa la quinta puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata Canale 5. Durante la lunga diretta i primi scontri e confronti nella casa, ma anche tante emozioni e sorprese per i protagonisti noti e meno noti di questa edizione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 25 settembre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 25 settembre 2023 dal Grande Fratello? Nessun eliminato

La quinta puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 25 settembre è iniziata con il confronto – scontro tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Il ballerino e attore ha confessato il suo interesse ricevendo però un sonoro due di picche con la coinquilina che in diretta tv ha confessato: “Massimiliano non mi piace!“. Spazio poi ad una bellissima sorpresa per Beatrice Luzzi che, dopo una settimana difficile, ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi due figli. Un momento davvero emozionante!

Durante la diretta si è parlato anche di Vittorio, il concorrente più nominato di queste prime nomination, ma anche di Paolo e del rapporto con il papà. Spazio poi al verdetto del televoto, il primo ad eliminazione diretta. In lizza tra gli eliminati: Grecia, Giselda, Arold, Vittorio e Claudio. Il pubblico da casa chiamato a chi salvare ha votato in massa Giselda, la preferita del gruppo. Claudio è stato il meno votato con solo l’8% di preferenze del pubblico ed è stato il primo concorrente eliminato del GF.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 25 settembre

Durante la quinta puntata non sono mancate le nomination, che ha visto i concorrenti suddivisi in due gruppi. Alfonso Signorini è entrato nella casa con la prima busta nera di questa edizione che ha imposto la divisione degli inquilini in due gruppi da 10. 10 concorrenti nel tugurio e 10 nella casa. A decidere il loro destino la sorte: da un lato Rosy e dall’altro Beatrice. A pescare il piramidale dorato è Beatrice Luzzi conquistando così la permanenza nella casa. Le prime nomination sono state quelle dei tuguriati che hanno votato: Grecia, Giselda, Arnold e Vittorio.

Poi è la volta degli inquilini della casa che hanno votato in massa Beatrice Luzzi. A fine puntata Alfonso Signorini apre ufficialmente il televoto. Chi vuoi salvare tra Grecia, Arnold, Giselda e Vittorio e Beatrice? Il concorrente meno votato sarò a rischio eliminazione nella prossima puntata di giovedì 28 settembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 25 settembre

