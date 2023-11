Il Grande Fratello 2023, il reality show di successo, torna in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la lunga diretta di stasera? Ecco per voi tutte le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, lunedì 27 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventiduesima puntata su Canale 5

Lunedì 27 novembre dalle ore 21.29 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello 2023“, il reality show presentato Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Accanto al conduttore e giornalista in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, la voce dei social. Spazio poi alle storie dei concorrenti reclusi nella casa. Dopo il confronto a cuore aperto tra Mirko e Perla, i due ex fidanzati di Temptation Island sono sempre più vicini all’interno della casa. Proprio Mirko negli ultimi giorni ha azzardato un “dammi un bacio” alla ex Perla. Come avrà reagito la fidanzata Greta?

Non solo, novità anche per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il bidello di Reggio Calabria si è riavvicinato all’attrice di Vivere facendole una vera e propria dichiarazione d’affetto: “volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda che le parole, le discussioni e i litigi vanno e vengono. Ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere“. Poi Fiordaliso ha notato un interesse particolare da parte di Vittorio verso Beatrice, ma il modello ha smentito la cosa. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 27 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati dalla casa? I sondaggi

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello 2023 spazio anche al verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Vittorio, Rosy e Angelica? Il concorrente meno votato sarà eliminato definitivamente dalla casa.

Stando ai sondaggi, il concorrente a rischio eliminazione è Angelica che ha raccolto solo il 13,19% dei voti. Il preferito dal pubblico è Vittorio con il 58,21% seguito da Rosy Chin con il 28,60% devi voti.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

La programmazione del Grande Fratello 2023, il reality show di successo di Canale 5, è nuovamente cambiata. Per tutto il mese di novembre l’appuntamento è solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Chi, invece, vuole seguire h24 le avventure dei concorrenti in diretta dalla casa GF può farlo tutti i giorni collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. Il collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Per tutti gli appassionati del reality, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.