Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Dopo l’appuntamento del sabato sera, la grande macchina del GF torna in diretta con la puntata di stasera, lunedì 4 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventiquattresima puntata su Canale 5

Lunedì 4 dicembre 2023 dalle ore 21.29 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello 2023“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Accanto al conduttore ritroviamo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce dei social. Questa sera nuovi ingressi nella casa di Cinecittà dopo l’arrivo di Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko, e la cantante Rosanna Fratello. Chi varcherà la famosa porta rossa?

Nella casa si continua a parlare del triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta, anche se la situazione ha cominciato a “stancare” diversi concorrenti. In particolare Fiordaliso che, durante l’ultima diretta, ha commentato: “intanto mi dispiace per Mirko che si trova in una situazione tremenda e poi, sinceramente, la piega presa dal programma non mi piace”. Dallo studio però Alfonso Signori ribatte: “non ti piace? Ma piace agli spettatori che sono pazzi di questa storia”. Intanto fuori dalla casa tutti sono pro Perla e sognano il lieto fine. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 4 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello 2023 spazio come sempre al verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Alex, Rosy, Giuseppe, Paolo, Perla, Grecia. I due concorrenti più votati dal pubblico saranno immuni durante la puntata di stasera, lunedì 4 dicembre 2023.

Stando alle percentuali dei sondaggi al momento i due concorrenti più votati e salvati dal pubblico sono: Grecia Colmenares con il 37.10% e Perla Vatiero con 27.17%. A seguire: Alex Schwazer 11.17%, Giuseppe Garibaldi 8.68%, Rosy Chin 8.44% e Paolo Masetti 7.44%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andrà in onda per tutto il mese di dicembre due volte a settimana. Oltre al consueto appuntamento del lunedì sera, la grande macchina del GF sarà in diretta anche il sabato in prima serata. Per chi vuole seguire h24 le avventure dei concorrenti in diretta dalla casa GF è possibile farlo quotidianamente collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Per tutti gli appassionati del reality, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.