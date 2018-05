Rodrigo Alves è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2018

Barbara d’Urso a Domenica Live ha annunciato l’ingresso di un nuovo coinquilino nella casa del Grande Fratello 15: si tratta di Rodrigo Alves

Un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello 2018. Ad annunciarlo in esclusiva assoluta a Domenica Live è la conduttrice Barbara d’Urso che rivela il nome del nuovo concorrente del reality show di Canale 5. Si tratta di Rodrigo Alves, conosciuto dal grande pubblico come il Ken Umano.

Rodrigo Alves al GF 2018

Dopo la squalifica di Baye Dame, accusato di bullismo verso la spagnola Aida Nizar, il Grande Fratello ha pensato bene di aprire nuovamente la porta rossa della casa. Così, durante la prossima puntata di martedì 8 maggio, i telespettatori assisteranno all’ingresso di nuovo concorrente. La scelta è ricaduta su Rodrigo Alves, volto noto al pubblico di Domenica Live e Pomeriggio Cinque visto più volte nei salotti televisivi di Carmelita.

Un ingresso che sicuramente farà discutere e che è stato annunciato a sorpresa dalla stessa Barbara durante l’ultima puntata di Domenica Live. Come reagiranno i concorrenti all’arrivo di un nuovo coinquilino? Una cosa è certa: questa edizione del GF 15 sembra cavalcare l’onda del trash come non si è mai visto prima nella storia del reality show di Canale 5.

GF 15, chi è Rodrigo Alves?

Conosciuto anche come il Ken Umano, Rodrigo Alves non hai mai nascosto di voler diventare a tutti i costi come il bellissimo fidanzato di Barbie. Per questo motivo si è sottoposto a numerosissimi interventi di chirurgia estetica per avvicinarsi il più possibili alle sembianze di Ken.

Ma quanto ha spese per diventare come l’action figure della Mattel? Stando alle sue dichiarazioni, Rodrig avrebbe speso fino ora ben 8000 sterline per cancellare tutte le rughe, 50mila sterline per ritoccare il naso e 3mila sterline per sottoporsi ad una liposuzione alla mandibola. Ma non è finita qui…

Sono ben 22 mila le sterline spese per gli addominale, 10mila per i pettorali e 7mila per le braccia. Una serie di interventi che l’hanno reso si un uomo di plastica, ma anche uno dei personaggi più ricercati nel mondo dello spettacolo. Lo conferma il suo ingresso nella casa del Grande Fratello dove sicuramente ne vedremo delle belle.

