In una recente intervista a Italia Oggi, Barbara D’Urso ha fatto sapere che il suo Grande Fratello, quello con le persone comuni, andrà in onda a settembre. Infatti dai palinsesti Mediaset primaverili, sono stati cancellati sia l’Isola dei Famosi che il GF di Barbarella.

Barbara D’Urso: “A settembre torna il ‘Grande Fratello’. La Dottoressa Giò 4? Non quest’anno”

Quindi, per tutti i fans della conduttrice napoletana niente paura, la D’Urso tornerà a settembre con il reality targato Endemol, Grande fratello 17, che arruolerà persone comuni e poco note. Miss Caffeucci ha inoltre dato qualche chicca in merito alle sue altre trasmissioni e alla fiction La Dottoressa Giò.

La conduttrice ha dichiarato che, al contrario di quanto inizialmente previsto, La Dottoressa Giò al momento non avrà un seguito e per quest’anno rimane in stand by. Ma a settembre, come abbiamo già detto tornerà al timone del reality in versione nip.

Grande Fratello torna a settembre, la Dottoressa Giò si ferma

Precedentemente Nostra Signora delle Faccette, aveva dichiarato che in estate sarebbe stata sul set de La Dottoressa Giò per la nuova stagione ma i piani sono cambiati. In questi giorni ha rilasciato una nuova intervista e apprendiamo che la fiction, che per la verità non ha brillato in termini di ascolti, si ferma, ma Il Grande Fratello tornerà a settembre.

“No, non ce la faccio. Saltiamo un anno e poi a settembre parte il mio ‘Grande Fratello'”.

Insomma, la conduttrice impegnata su mille fronti, tra Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso non è riuscita a pianificare anche lo spazio e il tempo per la fiction in cui interpreta Giorgia Basile.

‘Live – Non è la D’Urso’ un successo puntata dopo puntata

Barbara D’Urso, infine, ha parlato del programma che conduce ogni domenica sera, Live non è la D’Urso:

“Nel corso degli anni sono nate le cosiddette d’Urso interviste con l’ospite che riceve sorprese, video messaggi, visite inaspettate in studio. Diciamo che sono stata fonte d’ispirazione per altri programmi: ormai lo fanno tutti.

Allora assieme al mio autore siamo passati ad altre cose, tipo il cinema emozionale e il telo magico. Quindi abbiamo alzato ulteriormente il livello con la stanza delle sorprese, il drive in, l’ascensore come luogo ideale per fare i confronti, le ricostruzioni degli ambienti o degli avvenimenti utilizzando attori, la macchina della verità dall’Alabama. Non bisogna smettere di sperimentare e di sorprendere lo spettatore”.

Quindi appuntamento a Settembre per il Grande Fratello targato D’Urso.