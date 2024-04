Quinto appuntamento con il Mondiale di F1 2024 che questa volta sbarca in Cina. Dopo il Gp del Bahrain, quello d’Arabia Saudita, d’Australia e del Giappone, la Ferrari prova a dare del filo da torcere alla Red Bull. Vediamo insieme gli orari e dove vedere gare e qualifiche in diretta e differita.

Gp Cina di F1, orari gara e qualifiche: in diretta e repliche

Dopo due settimane di stop, torna il Mondiale di F1. Nel Gp di Giappone abbiamo assistito ad un dominio della Red Bull, che ha conquistato una doppietta con il primo posto di Verstappen e il secondo di Perez. Terzo posto per Sainz che ha preceduto Leclerc. Un testa a testa tra i due costruttori che sono molto vicini nei tempi. Il Gp della Cina, in programma il 20 aprile 2024, vedrà anche la prima Sprint Race della stagione con un format rinnovato.

Ad avere l’esclusiva del Mondiale di F1 2024 è Sky Sport, la diretta del Gp della Cina andrà in onda su SkySportF1, su SkyGo e in streaming su NOW. Il GP sarà visibile anche su TV8, in chiaro, questa volta con la prima live sia per le qualifiche che per la gara.

Questo il programma del Gp di Cina:

Qualifiche sprint race : in programma venerdì 18 aprile 2024 . In diretta alle ore 9.30, ora italiana, su SkySportF1, Sky Go e Now. In diretta e in chiaro su Tv 8 alle ore 09:00 Paddock Pre Qualifiche; 09:30 Qualifiche Sprint F1; 10:30 Paddock Post Qualifiche; 10:45 Paddock Live Show.

: in programma . In diretta alle ore 9.30, ora italiana, su SkySportF1, Sky Go e Now. In diretta e in chiaro su Tv 8 alle ore 09:00 Paddock Pre Qualifiche; 09:30 Qualifiche Sprint F1; 10:30 Paddock Post Qualifiche; 10:45 Paddock Live Show. Sprint Race : in programma sabato 19 aprile in diretta su SkySportF1, Sky Go e Now alle ore 5.00 del mattino. Alle Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica); ore 14.15: F1 – Sprint (replica). In diretta su Tv8 alle ore 04:15 Paddock Pre Sprint; 05:00 Gara Sprint; 06:00 Paddock; 09:45 Replica Paddock Pre Sprint; 10:30 Replica Sprint; 11:30 Paddock Pre Qualifiche; 12:00 Qualifiche; 13:15 Paddock Post Qualifiche

: in programma in diretta su SkySportF1, Sky Go e Now alle ore 5.00 del mattino. Alle Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica); ore 14.15: F1 – Sprint (replica). In diretta su Tv8 alle ore 04:15 Paddock Pre Sprint; 05:00 Gara Sprint; 06:00 Paddock; 09:45 Replica Paddock Pre Sprint; 10:30 Replica Sprint; 11:30 Paddock Pre Qualifiche; 12:00 Qualifiche; 13:15 Paddock Post Qualifiche Qualifiche e gara: in programma domenica 20 aprile, in diretta su SkySportF1, Sky Go e Now alle ore 9.00, F1 – gara; ore 11 Paddock Live; Ore 17.30: F1 gara (replica). Su Tv8 alle 12:30 Paddock Pre Gara; 14:00 Gara; 16:00 Paddock Post Gara; 16:30 F1 Debriefing.

La classifica dopo i primi quattro gran premi

Il Gp della Cina è stato anticipato dalla notizia del rinnovo di Alonso con l’Aston Martin. La classifica dei piloti vede al primo posto Verstappen a 77 punti, secondo posto per Perez a 64 punti e sul gradino più basso per Leclerc a 59 punti. Nella classifica costruttori invece prima la Red Bull con 141 punti, secondo posto per Ferrari a 120 punti.