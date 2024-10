I Gormiti, già icone della cultura pop, fanno il loro ritorno con “GORMITI – THE NEW ERA”, in prima visione su Rai 2 a partire dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, e disponibile in boxset su RaiPlay. Successivamente, la serie verrà trasmessa anche su Rai Gulp. Questa nuova produzione ad alto budget, realizzata da Rainbow, segna il debutto del franchise in versione live action, arricchito da straordinari effetti speciali in CGI, portando in TV una delle saghe più amate degli ultimi 15 anni.

L’anteprima della serie sarà celebrata con un evento speciale sabato 26 ottobre alle 16, durante la 22ª edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata alle nuove generazioni. Al Cinema Adriano di Roma verranno proiettati in anteprima i primi due episodi. L’evento, presentato da Alice e organizzato da Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, rientra in un calendario di iniziative dedicate al cinema marchigiano e vedrà la partecipazione di Iginio Straffi, il regista Mario Parruccini e il cast.

I Gormiti su Rai 2 dal 28 ottobre 2024

Il reboot dei Gormiti segna una nuova sfida entusiasmante per Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi, che ha lanciato contemporaneamente una nuova linea di giocattoli. Questo progetto ha richiesto una lunga fase di preproduzione per curare nei minimi dettagli atmosfere ed effetti speciali, offrendo al pubblico un prodotto di altissima qualità. La regia ha affrontato un linguaggio poco comune in Italia, quello del live-action con integrazione di CG/VFX, unendo location reali e attori con elementi fantastici creati in CGI e Visual Effect. Il risultato è straordinario e promette di lasciare il pubblico a bocca aperta.

Come tutte le produzioni Rainbow, anche “GORMITI – THE NEW ERA” è intrisa di valori universali ed educativi. Il messaggio centrale della serie sottolinea che l’amicizia, la fiducia reciproca e il coraggio sono le vere forze per affrontare le sfide della vita. Si vince insieme, non da soli, e l’unione fa la differenza. La serie invita i giovani a superare le proprie paure, imparare a fidarsi degli altri e rispettare la natura. Sono messaggi profondi e importanti, soprattutto per chi si trova all’inizio dell’adolescenza.

“GORMITI – THE NEW ERA” è stata interamente girata in Italia, in lingua inglese, utilizzando location esclusive mai viste in una serie TV, come le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier, con sistemi di illuminazione eco-sostenibili come le ‘Muse della Luce’ di De Sisti e Storaro. Tra le altre location spiccano il borgo fantasma di Craco, la Casa Madre dei Mutilati di Guerra a Roma e la Valle del Sorbo nei dintorni della capitale.

La regia e la fotografia sono firmate da Mario Parruccini, attivo nel mondo dello spettacolo dal 1995 come regista e sceneggiatore. Il cast internazionale è composto da giovanissimi talenti come Federico Cempella (Zane – Scion), Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Francesco Petit (Carter – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion) e Claire Palazzo (Myridell), con oltre 500 comparse coinvolte nella produzione.