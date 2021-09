Tutto pronto per Gomorra 5, l’ultima stagione della fortunatissima serie tv ispirata al romanzo dello scrittore Roberto Saviano, e che sarà in onda dal prossimo 19 novembre 2021 su Sky e in streaming su NOW. Proprio l’emittente televisiva in queste ore ha pubblicato il video del trailer che lancia l’ultima stagione della serie Gomorra.

Gomorra 5: il trailer della stagione finale

La quinta, e a quanto pare ultima stagione della serie tv Gomorra, segna il grande ritorno di Ciro Di Marzio, interpretato ancora una volta da Marco D’Amore. A Napoli è arrivato il momento della resa dei conti tra i due protagonisti Gennaro Savastano che ha il volto di Salvatore Esposito e Ciro Di Marzio detto l’Immortale, come anticipato interpretato da Marco D’Amore.

Quello di Di Marzio è un ritorno in città dalla Lettonia. Un ritorno mosso dalla sete di vendetta e che scatenerà una nuova “guerra” in città. Gli affiliati dovranno scegliere da che parte stare, se dalla parte di Genny Savastano o da quella di Ciro Di Marzio. Tra i personaggi chiave che troveremo nella quinta stagione ci sono anche Azzurra Avitabile, moglie di Gennaro Savastano, interpretata da Ivana Lotito e Enzo Villa interpretato da Arturo Muselli.

Numero di episodi dell’ultima serie

Gli episodi di questa quinta e ultima stagione di Gomorra saranno in tutto dieci. La sceneggiatura dei nuovi episodi della serie è stata scritta dagli head writer: Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Roberto Saviano. I primi cinque episodi ed il nono, sono diretti dallo stesso Marco D’Amore, mentre gli episodi: 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini. La serie sarà visibile su Sky Atlantic, i dieci episodi saranno trasmessi in 5 prime serate esclusive per gli abbonati di Sky.

Gomorra 5: il video che lancia l’ultima stagione della serie

Ecco a voi di seguito il video del trailer di Gomorra 5 in onda su Sky dal prossimo 19 novembre 2021.