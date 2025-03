Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, su Rai1, Riccardo Scamarcio ha condiviso una serie di aneddoti sulla sua carriera, ripercorrendo il percorso dai primi provini fino alle collaborazioni con star di Hollywood come Keanu Reeves, Johnny Depp e Al Pacino.

Riccardo Scamarcio a “Da Noi a Ruota Libera”

L’attore ha raccontato come è riuscito a ottenere un ruolo nella saga di John Wick: “Mandai un self-tape mentre facevo l’olio e alla fine del video dissi, per scherzo: ‘Se volete una bottiglia, ve la porto’. Incredibilmente, alla fine mi presero!”. L’esperienza con Al Pacino, invece, si è rivelata una vera sfida: “Avevamo tre macchine da presa e 27 pagine di scena. Il primo ciak che ho fatto è durato 21 minuti no stop, come se fossimo a teatro. Nelle situazioni difficili sono bravo, sono quelle facili che sbaglio”, ha ironizzato Scamarcio.

Quando si è parlato di Johnny Depp, l’attore pugliese ha espresso grande stima nei suoi confronti: “Lui è una persona speciale, semplice, appassionata e sempre attento a tutti. Viene dal nulla, e questa cosa la si percepisce”. Infine, spazio ai ricordi con un video del suo provino del 1999 per entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia: “Avevo 18 anni e dovevo scrivere un monologo. Egocentrismo totale: parlava di me!”, ha scherzato Scamarcio.