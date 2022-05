Stasera 18 maggio 2022 in prima serata su canale 5 la serie tv “Giustizia per tutti” con protagonista una coppia che lo è anche nella vita. Ci riferiamo a Raul Bova e Rocío Muñoz Morales. Una storia che narra una vera e propria battaglia civile, in onore della giustizia e della redenzione. Di cosa parla la serie tv? Scopriamolo assieme.

La trama di “Giustizia per tutti” alla ricerca della verità: di cosa parla la serie tv di Canale 5 con Raul Bova?

La serie tv racconta la triste vicenda di Roberto Beltrami a cui presta il volto Raul Bova, accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie Beatrice. La fiction è un legal drama interamente prodotta e interpretata da Raoul Bova.

La storia di un errore giudiziario che sconvolge la vita di Roberto Beltrami, noto fotografo torinese sposato con la brillante avvocatessa Beatrice. La donna viene trovata uccisa e ad essere accusato del suo omicidio è proprio il marito: nella concitazione del momento, ha contaminato la scena dell’omicidio. Una tragedia che rovina la vita dell’uomo che verrà incarcerato ingiustamente e condannato a trent’anni. In carcere decide di laurearsi in Giurisprudenza per dimostrare la sua innocenza.

Giustizia per tutti: cast e puntate della serie tv in prima serata su canale 5

Da stasera 18 maggio 2022 al via su canale 5 in prima serata tv una serie che si chiama Giustizia Per Tutti. La storia di un errore giudiziario che sconvolge la vita di Roberto Beltrami alias Raul Bova, accusato dell’omicidio della moglie. Roberto in carcere si laurea in giurisprudenza con lo scopo di far riaprire il caso e poter quindi dimostrare la sua innocenza. Ad accorgersi di questo caso è Victoria Bonetto interpretata da Rocío Muñoz Morales ex collega della moglie deceduta, che lo ingaggia nello stesso studio dove lavoravano le due donne.

Roberto anche se è ormai un uomo libero ha un chiodo fisso: far riaprire il caso per dimostrare la sua innocenza. Non dimentica il passato e cerca anche di recuperare il rapporto con la figlia Giulia ormai adolescente che è stata cresciuta dalla zia poliziotta, Daniela.

Il cast di “Giustizia per tutti”: attori e personaggi

Nel cast oltre a Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales troviamo anche:

Anna Favella interpreta Daniela e la sorella Beatrice;

Rossella Brescia come Gabriella;

Francesca Vetere presta il volto a Giulia;

Giulia Battistini interpreta Chiara;

Jacopo Crovella interpreta Sebastiano;

Giuseppe Antignati presta il volto all’avvocato Valori;

Elia Moutamid interpreta Fabio;

Anna Ferruzzo come Anna Lorenzi;

Roberto Zibetti interpreta Tommaso Randelli;

Giada Di Palma alias Gloria;

Silvia Lorenzo alias Lucia;

Beppe Rosso alias l’avvocato Carlo Bonetto.

La regia della serie tv è affidata a Maurizio Zaccaro ed Eros Puglia. Mentre come sceneggiatori ci sono: Marcello Olivieri, Nicholas Di Valerio, Valerio D’Annunzio, Salvatore De Mola e Eleonora Fiorini.

Giustizia per tutti, anticipazioni prima puntata del 18 maggio

L’ex fotografo Roberto Beltrami accusato dell’omicidio della moglie Beatrice, sconta dieci anni in carcere. Riesce a dimostrare che non è stato lui a commettere quel reato ed esce di prigione. Tuttavia il suo obiettivo è fare riaprire il caso per trovare il vero colpevole e riabilitare il suo nome e dimostrare la sua innocenza.

Victoria Bonetto, ex collega della moglie, lo ingaggia nel suo studio legale. Beltrami accetta ma ad una condizione: che si possa riaprire il caso sulla moglie assassinata per dimostrare che lui non c’entra niente. Nel frattempo Roberto cerca anche di recuperare il rapporto con la figlia Giulia, ormai 19enne e con l’aiuto della cognata Daniela, che è una poliziotta, cerca di scoprire chi era l’uomo che si trovava con Beatrice la notte della sua morte.

Quanti sono le puntate della serie tv “Giustizia Per Tutti”?

La serie tv è composta da 3 prime serate in onda nei seguenti giorni:

Prima puntata in onda mercoledì 18 maggio ;

; Seconda puntata in onda mercoledì 25 maggio ;

; Terza puntata in onda mercoledì 1° giugno.