È in arrivo una nuova fiction su Canale 5 con protagonista Raoul Bova. L’attore, che presto sarà protagonista anche con Made in Italy, ha iniziato a luglio le riprese di “Giustizia per tutti“, nuovo arrivo nei palinsesti Mediaset. Le riprese proseguiranno fino a gennaio 2020. Di seguito vi parliamo della trama, del cast completo e soprattutto vi diciamo quando inizia la nuova fiction con Bova.

Giustizia per tutti: la trama della fiction

In “Giustizia per tutti” Raoul Bova interpreta uno stimato fotografo che viene accusato di aver ucciso la moglie e condannato a 30 anni di galera. Il protagonista non si dà per vinto e in carcere inizia a studiare legge e si laurea in Giurisprudenza. Grazie alle sue conoscenze acquisite, l’imputato riuscirà a far riaprire il caso e a dimostrare la sua innocenza. Dopo dieci anni di galera, Bova sarà dichiarato innocente e rivedrà la luce. Dopo dieci anni, però, dovrà rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Giustizia per tutti quando inizia: la probabile data

Come già detto in precedenza, le riprese della nuova fiction di Canale 5 sono iniziate a luglio e termineranno a gennaio 2020. La data di messa in onda della nuova serie televisiva non è ancora ufficiale. Alla nostra redazione non sono pervenute notizie e dunque possiamo solo ipotizzare quando inizia la nuova fiction con Raoul Bova.

Se le riprese dovessero finire – come anticipato – a gennaio 2020, la fiction potrebbe andare in onda tra primavera 2020 o addirittura autunno 2020. Come sappiamo i palinsesti di Mediaset sono molto variabili, ma nelle prossime settimane potrebbe essere definita la data di messa in onda della nuova serie tv.

Giustizia per tutti cast: ci sarà anche Rocio Morales

Non ci sarà solo Raoul Bova nella nuova fiction di Canale 5. L’attore sarà affiancato da Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole e soprattutto dalla compagna Rocio Morales. I due torneranno a recitare insieme dopo “Immaturi – Il viaggio“.