Giuseppe Fiorello, re delle fiction italiane, definito da molti lo “Sbanca Ascolti della Rai” alla sua prima prova da regista con il capolavoro dal titolo “Stranizza d’amuri” pellicola che si ispira ad un fatto di cronaca degli anni 80, noto come il delitto di Giarre, e che racconta la storia d’amore tra due ragazzi, ha dimostrato, anche se non ne aveva bisogno, di essere non solo il grande interprete che conosciamo grazie ai suoli mille personaggi interpretati nella sua carriera, ma anche di essere un bravo regista, capace di donare al pubblico qualcosa che rapisce e che conquista l’anima e smuovere le coscienze.

L’attore e regista si appresta a vivere una nuova fase della sua carriera, Giuseppe Fiorello infatti, come annunciato dai palinsesti Mediaset qualche settimana fa, arriva alla corte di Pier Silvio Berlusconi con un progetto molto ambizioso. L’attore sarà infatti protagonista di un a nuova fiction per Canale 5. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato Giuseppe Fiorello al Festival di Giffoni 2023. Ecco cosa ci ha raccontato su questa nuova avventura televisiva.

Giuseppe Fiorello a Giffoni 2023, l’intervista esclusiva

Fiorello, lei in conferenza stampa ha parlato del ruolo importante che le donne hanno avuto in questo film: cosa ha detto sua madre quando ha visto il film?

“Mia mamma mi ha ripetuto per per tre, quattro volte, in maniera assolutamente stupita e rapita: ‘è tutto vero! È tutto assolutamente vero’. Mi ha ripetuto spesso questa frase, le è sembrato tutto vero. Non ho voluto approfondire, mi è bastato questo, per me è stato un onore sentirmi dire da mia madre che quella messa in scena, quei colori, ma anche le sfumature del film, non solo i personaggi, gli siano apparsi così veri”.

Ai palinsesti Mediaset è stata annunciata una fiction che avrà lei come protagonista? In molti hanno parlato di grande acchiappo da parte di Mediaset prendere lo “Sbanca Ascolti” della Rai: lusingato di questo? Cosa può anticiparci della fiction di cosa parlerà?

“In realtà posso dire poco, per questo sono rimasto incantato. È una notizia uscita un po’ prematura. Siamo ancora in una fase di scrittura dei copioni, è già stato detto di cosa si tratta. Io sono molto felice di fare questo percorso nuovo. Sono veramente contento di fare un nuovo percorso di vita, di lavoro, con persone nuove, con un’azienda che conoscevo, con la quale ho collaborato tanti anni fa, che poi c’eravamo un po’ persi di vista. Sono piacevolmente colpito dal fatto che mi abbiano accolto con entusiasmo”.

Cosa ha pensato la prima volta che le ha detto che avrebbe fatto un programma di mattina?

“Non lo so, non i ricordo ora”.

“Sbanca Ascolti” della Rai, è una definizione che le appartiene?

“No, non mi interessa sbancare gli ascolti, a me interessa raccontare del storie”.

Sta già pensando a qualche altra storia da raccontare come regista?

“Si, ho qualcosa ancora da dire”.

Intervista Video a Giuseppe Fiorello