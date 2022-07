Giulia Stabile è tornata a parlare della sua relazione con Sangiovanni e a far sognare i fan. La loro storia d’amore pare continuare a gonfie vele. I due ragazzi usciti dalla scuola di Amici l’anno scorso, lei con la coppa in mano, lui con un ottimo secondo posto ed una carriera pronta a decollare, inseguono i loro sogni nel mondo della musica e della danza, ma non si perdono mai di vista e progettano un futuro insieme.

Giulia Stabile e l’amore per Sangiovanni: le parole della ballerina

Giulia Stabile è tornata a parlare di Sangiovanni e del suo rapporto con il cantante di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice, che molto probabilmente vedremo al fianco di Belen Rodriguez a Tu si que vales, ha detto a Tpi: “E’ vero: ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore“. Giulia ha poi aggiunto: “Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, ’sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore“.

Parole importanti, nonostante la giovanissima età e una voglia matta, sia sua che di Sangiovanni, di inseguire una carriera nel mondo della musica e della danza. L’amore che li unisce però è davvero molto forte. Dopo l’uscita di Amici i due sono rimasti sempre uniti nonostante voci di detrattori che li volevano distanti e ormai estranei.

Giulia Stabile e gli impegni lavorativi: presto il ritorno in tv

Dove vedremo Giulia Stabile prossimamente. Sicuramente a Tu si que vales. Sono già iniziate le registrazioni del programma di Canale 5 e Giulia appare nelle Stories di Belen e degli altri conduttori dello show mentre si diverte. In uno dei video copre il “lato a” della Rodriguez ed impedisce che la telecamera del cellulare possa indugiare troppo su tale inquadratura. In un’altra, seduta al tavolo, pare concentrata in attesa della prossima esibizione del concorrente in gara.

Dopo Tu si que vales? Sicuramente la vedremo ad Amici. Giulia è già impegnata con i vari casting e sta visionando, insieme ad altri professionisti ed esperti, oltre che con Maria De Filippi, i ragazzi che prenderanno parte al talent per il nuovo anno scolastico.