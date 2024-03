Giulia De Lellis sale in cattedra e lo farà presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello, oggi affermatissima influencer terrà una lezione agli studenti il prossimo mercoledì 20 marzo. Di cosa parlerà la De Lellis durante la sua lezione alla Bocconi? Ecco di seguito tutte le news.

Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi: perché? Il motivo

La bella influencer, nonché noto volto televisivo Giulia De Lellis terrà una lezione presso la celebre università Bocconi di Milano il prossimo mercoledì 20 marzo. L’avventura professionale di Giulia De Lellis ha attirato l’attenzione della Sda Bocconi. La Business school dell’università milanese ha infatti invitato l’influencer-imprenditrice 28enne a raccontarsi al master in Fashion, experience & design management. Una lezione riservata soltanto agli studenti. Al Corriere la De Lellis assicura: «Non sono ovviamente una prof, sarò lì per raccontare un’azienda. E, perché no, anche per motivare chi ho davanti: io che arrivo dal niente ce l’ho fatta. Chiaramente c’è sempre da imparare».

De Lellis sul caso Chiara Ferragni

Sul caso che a travolto la collega Chiara Ferragni, nella bufera per un «errore di comunicazione» in merito al caso Balocco e beneficenza, la De Lellis dice: «Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio».

Giulia De Lellis: il successo social e imprenditoriale

In principio fu un rossetto che andò subito Sold out. Nasce così la storia ddi imprenditrice digitale di Giulia De Lellis, una delle prime beauty influencer italiane. Grazie a questo lavoro a maggio la De Lellis ha lanciato un brand di prodotti per la pelle, Audrer. Un progetto totalmente autofinanziato, che diventa un caso di studio della Sda Bocconi. Con un investimento iniziale di circa 500 mila euro, Giulia De Lellis in meno di un ano ha portato la sua azienda in attivo. Un progetto imprenditoriale quello della De Lellis che ad oggi tra team Audrer e team beauty influencer conta ben 12 dipendenti.

Un successo quello della De Lellis, che tramutato in numeri social vede ben 5,3 milioni di follower su Instagram, 900 mila su TikTok e 200 mila su YouTube. L’audience settimanale stimato è di ben 7 milioni di utenti.