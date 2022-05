Tutto pronto a Londra per l’evento più atteso dell’anno: il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. I festeggiamenti per i 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia del Regno Unito verranno trasmessi in diretta tv. Ecco di seguito il programma dei festeggiamenti e dove vederli in tv.

Giubileo di Platino Regina Elisabetta II d’Inghilterra: dove vedere i festeggiamenti in tv

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, è un evento storico di caratura mondiale. I festeggiamenti per i 70 anni di regno della sovrana inglese saranno l’evento mediatico più importante dell’anno. Per l’occasione, le tv di tutto il mondo manderanno in onda trasmissioni ad hoc, per raccontare tutto quello che avviene dentro e fuori le mura di Buckingham Palace. Ecco i programmi ad hoc, oltre a telegiornali e talk show che andranno in onda e che saranno dedicati interamente a sua maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito.

Programmi tv dedicati al Giubileo di Platino di Elisabetta II

Si comincia già da Martedì 31 maggio 2022 “The Queen: La favola” in onda su LA 5 alle ore 21.10. Per celebrare i 70 anni del regno di Elisabetta II, Lavinia Orefici firma questo speciale dedicato alla regina più amata, una vera icona pop che unisce passato e futuro della Gran Bretagna. Nel corso della serata entreremo nelle sue residenze e scopriremo

le sue grandi passioni. Il programma andrà in onda in replica sabato 4 giugno alle 11.15.

Sempre Sabato 4, alle 13.15 su Canale 5 andrà in onda lo speciale del Tg5 “Queen Elizabeth, l’intramontabile” condotto dal giornalista Dario Maltese.

Su Raiuno domenica 5 in diretta alle 16.00 si potrà seguire la spettacolare “Parata per il Giubileo di platino”, dove 5 mila sudditi rendono omaggio alla Regina Elisabetta II.

La diretta tv del concerto e gli ospiti

Il canale 109 di Sky per l’occasione diventa dal 3 al 5 giugno Sky Uno the Royals, tutto dedicato alla famiglia Reale dei Windsor, e sabato 4 alle 21.00 andrà in onda “Platinum Party at the Palace”, il concerto da Buckingham Palace dove si esibiscono star tra cui i Queen+Adam Lambert, Diana Ross, i Duran Duran, Alicia Keys e l’italiano Andrea Bocelli.