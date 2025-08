Il Giubileo dei Giovani 2025 è pronto a entrare nel vivo con l’incontro di quasi mezzo milione di ragazzi con Papa Leone XIV. Vediamo insieme come vederlo in tv e chi sarà presente all’evento.

Giubileo dei Giovani 2025: grande attesa per l’incontro con Papa Leone XIV

Sono circa 500 mila i giovani che in questi giorni stanno partecipando al Giubileo dei Giovani. L’evento prevede nella giornata di sabato 2 e domenica 3 agosto l’incontro con Papa Leone XIV che arriverà in elicottero e presiederà la veglia a Tor Vergata. Un luogo non casuale ma lo stesso che fu scelto 25 anni da San Giovanni Paolo II per il Giubileo del Duemila.

“A Sua Immagine”, dalle ore 16.10 su Rai 1, manderà in onda uno speciale dedicato al Giubileo dei Giovani. A condurre il programma ci sarà Lorena Bianchetti affiancata da Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI e don Riccardo Pincerato responsabile per la Cei della Pastorale giovanile e vari giovani partecipanti al Giubileo.

Poi dalle 19.45 andrà in onda il TG1 con la veglia di preghiera con Papa Leone XIV: un momento di raccoglimento e dialogo con i giovani sui temi dell’amicizia, del coraggio e della spiritualità. L’edizione speciale del telegiornale si concluderà alle 21.45 con la messa in onda de ‘Dalla strada al palco‘.

Come seguire il Giubileo dei Giovani in tv:

A sua immagine, speciale Giubileo : sabato 2 agosto alle ore 16.10 su Rai1

: sabato 2 agosto alle ore 16.10 su Rai1 Tg1 veglia di preghiera con Papa Leone XIV: sabato 2 agosto dalle 19.45 su Rai1

veglia di preghiera con Papa Leone XIV: sabato 2 agosto dalle 19.45 su Rai1 Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV a conclusione del Giubileo dei giovani e recita dell’Angelus: domenica 3 agosto alle ore 8.20 su Rai1

presieduta da Papa Leone XIV a conclusione del Giubileo dei giovani e recita dell’Angelus: domenica 3 agosto alle ore 8.20 su Rai1 A sua immagine, speciale Giubileo: doppio appuntamento, domenica 3 agosto dalle 11 su Rai1

Incontro dei giovani italiani, in Piazza San Pietro

Il programma di sabato 2 e domenica 3 agosto

Il Giubileo dei Giovani 2025 è iniziato il 28 luglio e si concluderà domenica 3 agosto. Nella giornata di sabato 2 agosto tutti si ritroveranno sotto la Vela di Calatrava a Tor Vergata sin dalle 14 dove inizierà una Pre Veglia con musica e alcune testimonianze in diretta streaming. Sul palco ci saranno a condurre Rudy Zerbi, Lorena Bianchetti e Paola Arriaza Avilés, Luigi Santarelli e Wallace Freitas, Victor Hernandez e Fabyola Inzunza.

Tra i vari ospiti Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, le christian band e il coro Hakuna Group Music. Alle 19.45 circa arriverà Papa Leone e dalle 20 ci sarà la seconda parte della veglia. Questa sarà visibile su tutte le principali piattaforme del Vaticano (Vatican Vox, YouTube di Vatican News, Portale Vatican News, App Radio Vaticana). Le celebrazioni saranno trasmesse in 9 lingue tra cui italiano, francese, inglese, spagnolo, brasiliano, tedesco, polacco, portoghese e arabo.

Domenica 3 agosto alle ore 9.00, sempre da Tor Vergata, si terrà la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV.