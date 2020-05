Papa Giovanni Paolo II avrebbe compiuto 100 anni il 18 maggio 2020. Nel giorno del suo compleanno la Rai ricorda il Santo con una programmazione speciale su tutte le reti. Ecco tutti i dettagli.

Giovanni Paolo II, 100 anni: il ricordo sulle reti Rai

Il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia, nasceva Karol Wojtyla eletto Papa nel 1978 con il nome di Giovanni Paolo II. Un lungo pontificato per il primo Papa non italiano chiamato a guidare la Chiesa e proclamato Santo nel 2014 a nove anni dalla morte. Nel giorno del suo 100esimo compleanno, la Rai ha deciso di ricordare ed omaggiare il grande Papa con una programmazione ad hoc iniziata dal 10 maggio con il reportage “L’Uomo in bianco – Giovanni Paolo II”.

Nel giorno del suo 100 compleanno, la Rai ricorda Papa Giovanni Paolo II a partire dalla mezzanotte nel programma “Il giorno e la Storia” su Rai Storia. Le celebrazioni proseguono alle ore 7.45 su Rai1 con “Unomattina” con una serie di servizi dedicati alla figura di Wojtyla. Appuntamento poi alle 8.50 con “I due conclavi del 1978” in onda su Rai Storia seguito alle ore 11.00 dal documentario “Vi ho cercato e siete venuti – Il cammino delle Giornate Mondiali della Gioventù” in cui si raccontano le Giornate Mondiali della Gioventù volute dal Papa.

Papa Giovanni Paolo II, approfondimenti sulla morte e sulla vita

Sempre alle ore 11.00 su Rai2 anche “I Fatti Vostri” ricordano Giovanni Paolo II, mentre alle 13.15 su Rai3 va in onda una puntata speciale di “Passato e Presente” con Paolo Mieli e il professor Alberto Melloni.

Una puntata dedicata alla figura di Karol Wojtyla, uomo che ha contribuito a scrivere alcuni momenti storici. Anche “La vita in diretta” dalle ore 16.50 si occupa del grande Papa con una programmazione ad hoc.

Non mancheranno poi servizi e approfondimenti su Wojtyla anche durante i vari Tg e i Gr della Rai con due speciali “Tg2 Italia” alle ore 10.00 e “Tg2 Post” alle ore 21.00 su Rai2. Infine anche RaiNews24 farà una serie di diretta da una Chiesa di Roma per ricordare Papa Giovanni.