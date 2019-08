Dopo il fotomontaggio – meme ispirato da Reazione a Catena, oggi la news dell’Art Attack con cui Giovanni Mucciaccia spiega la crisi di governo. Il video fa il giro del Web e ottiene migliaia di condivisioni e di «mi piace».

Giovanni Mucciaccia e l’Art Attack sulla crisi di governo: il video che spiega l’attuale situazione politica in Italia

Pubblicato il 30 agosto 2019 sulla pagina Facebook ufficiale di Giovanni Mucciaccia, nel video l’ex conduttore di Art Attack propone sì un nuovo «attacco d’arte», ma a sorpresa lo dedica all’attuale situazione politica in Italia e relativa impasse governativa.

Nel filmato, infatti, Mucciaccia afferma di essersi ritrovato a dover dare una spiegazione ai suoi figli e di aver deciso di farlo «attraverso il riciclo», di cartoncini, scatole e la «solita colla», anche col fine di creare «personaggi porta-segreti».

Questo il passaggio che gli utenti stanno interpretando come un chiaro riferimento al ministro Matteo Salvini:

«A questo personaggio – dice Mucciaccia online – piace spesso cambiare la maglietta. Ma qual è il colpo di scena che prepara? A Ferragosto, in piena estate, quando tutti gli italiani erano in vacanza, questo personaggio decide – con un unico fiammifero che gli era rimasto – di appiccare l’ennesimo incendio, anche in Italia, come se non bastasse. L’incendio, però, l’ha bruciato e lui è rimasto letteralmente in mutande».

Quindi, l’irriverente lettura su quello che sembrerebbe l’altrettanto chiaro riferimento all’operato del leader grillino Luigi Di Maio:

«Nel frattempo, mentre lui rimaneva in mutande, quello che era il suo amico, preso dal panico e dalla paura, si è incollato letteralmente alla poltrona».

Infine, la chiusa – a quanto pare – ispirata anche dalle ultime scelte del Partito Democratico, in vista dell’eventuale formazione di un nuovo governo Pd – Cinque Stelle a guida Conte:

«Insomma, mentre questo è rimasto bruciato, quest’altro è rimasto incollato, ecco qui che sbuca il terzo personaggio, che fino a ieri era il suo nemico e adesso sono diventati migliori amici. Mi chiedo: questi due personaggi porta-segreti cosa nasconderanno al loro interno? Lo scopriremo nel prossimo attacco d’arte!».

Art attack con Giovanni Mucciaccia da Rai 2 ai social. Vi ricordate del «capo» Neil?

Ma che fine ha fatto Art Attack con Giovanni Mucciaccia? Dal 2014 il programma non va più in onda su Rai 2. Nonostante questo, però, la trasmissione Disney – Rai, nel 2003 e 2004 premiata con due Telegatti come «miglior programma tv per ragazzi», continua in un certo senso a vivere sui social grazie alla figura dell’ex conduttore.

Conduttore ultimamente in tv con 5 cose da sapere e che, se ricordate, alla fine delle puntate lasciava spazio a Neil, una statua ‘parlante’, o meglio un busto fatto di ‘marmo’, che si faceva chiamare «capo» e che sintetizzava quanto accaduto un attimo prima in trasmissione. Ah, che ricordi. Non trovate?