L’Intesa Vincente di Reazione a Catena presa in prestito per fare satira sull’attuale crisi governativa. L’immagine è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Colorz by Spinoza” e sta facendo il giro del web per numero di condivisioni e “mi piace”.

Reazione a catena, “Marco Liorni” e L’Intesa Vincente col “Governo”: il gioco di Rai 1 si fa satira

Oggi Reazione a Catena è stato trasmesso regolarmente. Il gioco di Rai 1 non ha dovuto dare la linea a nessun speciale Tg1 sulla crisi di governo. Tuttavia, si pensa ad insaputa del conduttore, è il “Governo” ad essere andato da “Marco Liorni“.

Non ci credete? Beh l’immagine diffusa, dall’evidente tono satirico, scherza anche con la figura del popolare conduttore della Rai. Nel fotomontaggio, infatti, il presentatore compare insieme a tre concorrenti decisamente insoliti: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti; il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio.

La sagoma centrale col volto di Mattarella gioca il ruolo dell’indovino, colui che, in trasmissione, deve trovare la soluzione a partire da alcuni input suggeriti. Gli altri due, invece, devono appunto raggiungere l’intesa vincente, mentre mancano pochi secondi alla scadenza del tempo!

Quasi inutile dire, allora, che la parola del caso sia “Governo” e che venga preceduta da “Lo”, “facciamo” e “insieme”. La soluzione? “Ribrezzo”. Almeno secondo la vignetta di Maurizio Neri, autore di una di quelle immagini che, forse non a caso, vengono chiamate sfottomontaggi.

Reazione a Catena, oggi I Perchè No hanno vinto altri 4.938 euro

A proposito di Intesa Vincente e tornando alla vera Reazione a Catena, nella puntata di oggi I Perché No ne hanno affrontata un’altra delle loro, superando Le ore piccole e battendo gli sfidanti per 15 a 12 parole indovinate.

Intesa vincente tra gli attuali campioni in carica, venuta fuori, come ormai accade da circa una decina di puntate, anche nel gioco finale de L’Ultima parola. Gioco durante il quale i tre ragazzi di Milano hanno vinto altri 4.938 euro, azzeccando la parola “dichiarazione”, posta tra “carta” e “anello”.

Li ritroveremo nel preserale di Rai 1 anche domani.