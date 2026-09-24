Giovanni Grazioso è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sul suo possibile futuro televisivo, giovedì 24 settembre 2026 è arrivata la conferma: l’ex protagonista di Temptation Island siederà sul trono del dating show di Maria De Filippi.

L’annuncio mette quindi fine ai rumor circolati nelle ultime settimane, quando il nome di Giovanni era stato accostato sia a Uomini e Donne sia ad altri programmi Mediaset. Il 31enne catanese entra nel programma dopo l’esperienza vissuta durante l’ultima edizione di Temptation Island insieme alla sua ex compagna Sabrina Soussi.

Giovanni Grazioso nuovo tronista di Uomini e Donne 2026

La notizia era nell’aria da tempo, ma fino a oggi mancava la conferma definitiva.

Già alla fine di agosto erano circolate indiscrezioni secondo cui Giovanni avrebbe sostenuto dei provini per entrare nel cast del dating show di Canale 5. In quel momento, però, sui canali ufficiali del programma erano stati presentati soltanto Giorgia Angeloni e successivamente Giacomo, e parlare del trono di Giovanni come già certo sarebbe stato prematuro. Il 24 settembre, invece, la situazione è cambiata: l’annuncio ufficiale ha confermato il suo ingresso.

Chi è Giovanni Grazioso

Giovanni Grazioso ha 31 anni, viene da Catania ed è diventato un volto conosciuto dal pubblico di Canale 5 grazie alla partecipazione a Temptation Island 2026.

Nel programma condotto da Filippo Bisciglia aveva partecipato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi.

Il loro percorso aveva attirato l’attenzione del pubblico e, dopo la conclusione dell’esperienza nel programma, il nome di Giovanni aveva continuato a circolare tra le possibili novità della nuova stagione televisiva.

Tra gli aspetti della sua vita diventati più conosciuti durante Temptation Island c’è anche la sua attività lavorativa a Catania, legata a un carretto di brioche, tema emerso più volte nel racconto della coppia.

Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne

Per Giovanni Grazioso si apre dunque un capitolo televisivo completamente differente.

A Temptation Island era entrato all’interno di una relazione già esistente; a Uomini e Donne, invece, sarà lui a sedere sul trono e a conoscere le corteggiatrici che arriveranno in studio.

Il suo ingresso aggiunge quindi un nuovo protagonista al Trono Classico della stagione 2026-2027.

Chi sono gli altri tronisti di Uomini e Donne 2026

La nuova stagione di Uomini e Donne era partita con Giorgia Angeloni, 25 anni, romana e laureata in Psicologia. La sua presentazione ufficiale era arrivata il 27 agosto.

Pochi giorni dopo era stato annunciato anche Giacomo, 30 anni ed ex giocatore di tennis, presentato ufficialmente il 3 settembre.

Con l’arrivo di Giovanni Grazioso, il parterre del Trono Classico si arricchisce quindi di un volto che il pubblico Mediaset conosce già grazie a Temptation Island.

Quando vedremo Giovanni sul trono?

L’ufficializzazione è arrivata durante la giornata del 24 settembre 2026, mentre la nuova stagione di Uomini e Donne è già iniziata su Canale 5.

Il suo percorso entrerà quindi nelle prossime puntate del programma, quando il pubblico potrà vedere le prime corteggiatrici e le prime conoscenze del nuovo tronista.

Per Giovanni Grazioso comincia così una seconda esperienza televisiva nel giro di pochi mesi: dopo Temptation Island, questa volta sarà protagonista assoluto della ricerca di una nuova relazione nello studio di Maria De Filippi.