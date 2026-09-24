Sarà un inizio di stagione con il profumo di fiori d’arancio, quello che attende i tantissimi fans della soap tedesca Tempesta d’amore. Un nuovo capitolo è infatti pronto a debuttare, e lo farà con un matrimonio che promette di stravolgere il destino di molti protagonisti, portando a importanti sconvolgimenti negli equilibri appena trovati. Kilian e Larissa convoleranno a nozze, nei primissimi episodi di Sturm der Liebe 12.

Matrimonio a sorpresa per Larissa e Kilian: news Tempesta d’amore

Nelle più recenti puntate Tempeste d’amore andate in onda in Italia abbiamo assistito all’ultimatum posto a Larissa, che dovrà riuscire a sposarsi entro il giorno del suo compleanno per non perdere l’intero patrimonio familiare. La questione sembrava definitivamente risolta grazie all’amore che la lega a Yannik: i due avevano deciso di sposarsi così da risolvere anch il problema dell’eredità.

Ma proprio quando il lieto fine sembrava essere stato scriutto per la coppia, un nuovo temporale si è abbattuto su di loro: nel corso dell’udienza in tribunale Rudloff ha visto sfumare il divorzio. L’ex moglie del medico ha cambiato idea e lui si è trovato con le spalle a l muro!

Dopo la cocente delusione, Yannik ha cercato di trovare per l’amata un futuro sposo in tempi record.

Yannik chiede aiuto al fratello Kilian nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Mentre la storia d’amore tra il giovane medico e la Mahnke sembrerà sul punto di naufragare, il fratello di Yannik – Kilian – vedrà spuntare all’orizzonte una nuova favola. Rimasto affascinato da Fanny Schätzl, lo chef si avvicinerà sempre più alla bella giardiniera.

Ma mentre Kilian e Fanny saranno intenti a godersi la storia d’ìamore appena iniziata, Yannik e Larissa dovranno fare i conti con il tracorrere implacabile del tempo. Il compleanno della ragazza è sempre più vicino, e il medico non vevrà alcun potenziale marito fittizio all’orizzonte.

Ad un certo punto però, avrà un’idea folgorante: potrebbe essere proprio suo fratello Kilian a sposare Larissa!

Sulla carta, il piano sembrerà davvero conveniente per tutti. La Mahnke riuscirebbe a rispettare le condizioni del testamento e ottenere finalmente la sua eredità, mentre il giovane chef avrebbe il capitale per rilevare il ristorante Luis Sommer.

Quella che all’inizio avrebbe potuto sembrare una proposta assurda, si farà strada: il giovane Kilian vedrà in quella proposta un matrimonio destinato a esistere solo sulla carta, celebrato al solo scopo di aiutare il fratello e la cognata. Penserà che questo non dovrebbe avere ripercussioni sulla sua vita privata, ma Fanny sarà dello stesso avviso?