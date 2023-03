La battaglia di Giovanni Allevi contro il cancro che lo ha colpito continua e non arresta affatto né la sua voglia di vivere né, forse ancor meno, quella di comporre musica. Il geniale musicista originario di Ascoli Piceno, da mesi ricoverato presso l’Istituto dei Tumori di Milano, è tornato a scrivere su Instagram in occasione della Giornata mondiale del pianoforte, il 29 Marzo. L’artista tiene costantemente aggiornati i suoi fans che, da quando la difficile avventura è cominciata, non hanno mai mancato di dimostragli stima, affetto e supporto.

Il post su Instagram di Giovanni Allevi

“Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento” ha esordito Allevi nel post, aggiungendo in seguito “Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo”. Come si può vedere l’artista, pur provato dalla complessa situazione che sta attraversando, trae dalle difficoltà una nuova e forse ancora più potente fonte di ispirazione che, ne siamo certi, porterà quando sarà il momento a qualcosa di grande. Le parole con cui ha concluso il post lo dimostrano una volta di più: “Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni”.

La malattia del musicista

Il musicista e compositore Giovanni Allevi, che compirà 54 anni il prossimo 9 Aprile, è affetto da un mieloma multiplo. La malattia gli è stata diagnosticata lo scorso Giugno e resa pubblica dal diretto interessato tramite social. Il talentoso artista è costantemente seguito da una eccellente equipe medica all’interno di una delle strutture sanitarie d’eccellenza del nostro Paese ed è pertanto in ottime mani.

Inoltre può contare sull’affetto e sull’appoggio dei suoi numerosissimi fans, che aspettano con impazienza il suo ritorno sulle scene.