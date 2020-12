E’ la settimana delle super coppie composte da personaggi molto amati dal pubblico televisivo. Dopo Can Yaman e Luca Argentero, insieme per Sandokan, ora abbiamo Giulia De Lellis e Gemma Galgani con Giortì. Siete pronti? Ecco la novità di questo Natale 2020 che potrete vedere su Mediaset Play e Witty Tv. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani: un’accoppiata irresistibile per Giortì

Giulia De Lellis e Gemma Galgani: che cosa hanno in comune le due? Oltre Maria De Filippi e il programma Uomini e Donne, pareva nulla di più. Così non è … . Ebbene debutta oggi su Mediaset Play e Witty Tv il docu-reality Giortì. L’attesissimo programma prodotto da Fascino e MediaMai si occuperà degli eventi più incredibili d’Italia. A raccogliere i vari racconti e a fare da narratrici saranno proprio i due volti noti del programma di Canale 5.

Dal 24 dicembre 2020, giorno della vigilia di Natale, saranno caricate sia su Mediaset Play che su Witty Tv ben dieci entusiasmanti puntate che, sicuramente, faranno impazzire tutti i fan. Giulia e Gemma, con la complicità di Maria De Filippi, hanno così fatto un bellissimo regalo ai milioni e milioni di telespettatori che seguono e hanno seguito le loro vicissitudini amorose sull’ammiraglia Mediaset fra un programma e l’altro, ma anche a tutti quei seguaci che ogni giorno visualizzano post e Stories sui vari social.

Viaggi, emozioni, sentimenti, ma soprattutto grandi eventi e festeggiamenti.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono e saranno le inviate ed invitate speciali delle Feste. Si proprio così. Giortì significa Festa e di questo tratta. Ovviamente è bene sottolineare che ogni ripresa è stata eseguita prima della Pandemia e delle varie disposizioni per contrastare il Covid-19. Non è stata infranta alcuna regola. Come infatti molti ricorderanno si parlava già di questo programma nel 2019.

I fan si divertiranno a guardare dunque siparietti molto divertenti, ma condivideranno anche emozioni alquanto forti. Le due narratrici racconteranno i preparativi per i grandi eventi e le varie feste e si immergeranno nei diversi party per raccontarne ogni aspetto, anzi ogni sfumatura ed emozione. Fra segreti e confessioni sia Gemma che Giulia entreranno in sintonia con i vari protagonisti dei diversi racconti cercando di portare a casa uno spaccato di vita vissuta il più realistico possibile.

Le grandi Feste di Giortì: alcune delle storie delle 10 puntate

Fra le storie delle 10 puntate che si potranno vedere in streaming, Giortì si occuperà di: Carla, una ragazza filippina pronta a festeggiare i suoi 18 anni, ma anche di Giovanni e il compagno Damiano o di Alessandra ed Emanuele di Temptation Island.

Preparate i fazzoletti con la storia di Natale e Mirna. Quest’ultima ha dovuto scontrarsi con le tradizioni e le convinzioni della sua famiglia di origine prima di potersi sposare e coronare così il suo sogno d’amore.

Melody, invece, festeggerà i suoi 15 anni secondo la tradizione sudamericana mentre Francesco ed Elisabetta si sposeranno insieme a molti personaggi famosi.

Giortì: quando, dove e come vederlo

Per vedere Giortì basterà avere a disposizione un cellulare, un tablet o un pc ed una connessione ad internet. Collegandosi sul sito Mediaset Play o su quello di Witty Tv, infatti, si potranno vedere le varie puntate ed ascoltare le narrazioni di Giulia e Gemma delle varie Feste.