Can Yaman e Luca Argentero si preparano a lavorare insieme ad un nuovo progetto internazionale. Di cosa si tratta? I due sono stati scelti dalla Lux Vide, che ha già realizzato molte fiction di grande successo per ‘mamma’ Rai. Scopriamo qualcosa di più. I due attori, molto amati dal pubblico femminile, sono reduci da enormi successi. Il primo da Daydreamer – Le ali de sogno ed il secondo, invece, da Doc – Nelle tue mani. Scopriamo dunque insieme maggiori notizie sulla loro prossima collaborazione.

Can Yaman e Luca Argentero: insieme per Sandokan

Udite, udite! Can Yaman sarà Sandokan. L’attore turco, protagonista di Daydreamer- Le ali del sogno, – soap opera tuca che dal 7 gennaio 2020 andrà in prima serata – sarà dunque il protagonista di una serie tv che vedrà tornare sul piccolo schermo il celebre personaggio degli anni Settanta. All’epoca era Kabir Bedi ad interpretare Sandokan. Tutte le telespettatrici erano pazze di lui e del personaggio.

Ad annunciare il remake della celeberrima serie tv è stato lo stesso Can Yaman. Durante una intervista rilasciato a Radio 102.5 l’attore ha rivelato, infatti: “È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo“,

Quale sarà il ruolo di Luca Argentero? L’affascinante attore sarà Yanez, il fedele luogotenente e fratello adottivo di Sandokan. Altri attori nel cast? Le telespettatrici dovranno tenersi forte perché arriverà anche Alessandro Preziosi.

Luca Argentero e l’annuncio su Twitter: lo scambio con Can Yaman

Se Can Yaman ha parlato del nuovo lavoro in radio, Luca Argentero lo ha fatto su Twitter. Come? L’attore, in un cinguettio, ha scritto: “Hey @canyaman1989 ready to rock? #Sandokan #Yanez @LuxVide“. Con pochissime parole Argentero ha dunque confermato le voci su quale sarà il suo ruolo nella serie tv e la collaborazione con Yaman. Insomma breve, conciso, ma ricco di notizie importanti per tutte le fan e tutti i curiosi.

Sempre sul noto social ha risposto anche Yaman. Il bel turco si è detto “Nato pronto“.

Yeap ✅ Born ready !!!Big time ⚔️ https://t.co/BOfwRZuM3A — Can Yaman (@canyaman1989) December 22, 2020

Inutile sottolineare dunque come i due sembrino già entrati in grande sintonia.

Sandokan: un grande successo

La serie tv Sandokan, tratta dai romanzi di Emilio Salgari come: Le tigri di Mompracem I pirati della Malesia, sarà curata dalla casa di produzione italiana Lux Vide e andrà in onda il prossimo anno in Italia.

Successo annunciato? Come dicevamo all’epoca lo fu. La carriera di Kabir Bedi venne lanciata proprio grazie a quel personaggio.

All’epoca la mini serie tv diretta da Sollima venne proposta in tv su Rai 1, per sei puntate, a partire dal 6 gennaio del 1976. Il pubblicò amò sin da subito il prodotto, mentre i critici, inizialmente, diedero giudizi piuttosto negativi. Anni dopo, però, molti ritornarono sui loro passi. Ora si parla di vero e proprio cult.

Riusciranno Can Yaman e Luca Argentero a far meglio di Kabir Bedi e colleghi?