La Rai celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con una speciale programmazione su tutte le reti. Ecco i programmi e le trasmissioni dedicati a questo tema di attualità.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2019

Lunedì 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Istituita circa 30 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è una festa dal grandissimo valore umano e civico. Un giorno importante in cui tutti, dai governi alle organizzazioni internazionali, dalle associazioni e ai media, sono chiamati ad informare e sensibilizzare il pubblico su un tema attuale e su cui non si deve assolutamente MAI abbassare la guardia.

A parlare sono i numeri resi noti dall’ISTAT: sono quasi 7 milioni le donne di età tra i 16 e 70 anni ad aver subito almeno una volta nella propria vita una forma di violenza . Il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale e il 5,4% violenze gravi come stupro e tentato stupro. La Rai, da sempre attenta a questo tema, ha deciso di dedicare una programmazione ad hoc con una serie di trasmissioni e programmi con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i telespettatori.

La programmazione Rai relativa alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Si comincia dalle 6.45 con “Uno Mattina” che per l’occasione avrà ospite in studio Elena Bonetti la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. A seguire “Storie Italiane” di Eleonora Daniele che per l’occasione incontrerà diverse donne vittime di violenza. Spazi di riflessione ed approfondimento anche a “La prova del cuoco“, “Vieni da Me” e “La vita in diretta“.

In prima serata, invece, Rai1 riproporrà il film per la tv “In punta di piedi” con protagonista Bianca Guaccero, mentre in seconda serata spazio a “Frontiere” con Franco di Mare che si occuperà del tema della violenza contro le donne. Anche Rai2 dedicherà ampio spazio alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con una serie di approfondimenti sul tema nei programmi “I Fatti Vostri” e “Detto Fatto“.

Su Rai3, invece, si discuterà del tema a “Quante Storie” con la presenza di Emma Bonino, mentre dalle ore 15.15 appuntamento con “Speciale Rai Parlamento” con collegamenti con Senato, Camera e Parlamento Europeo, servizi e testimonianze in studio.

La programmazione prosegue con “Geo” in onda alle ore 17.00 con la partecipazione in studio di un rappresentante dell’Associazione Di.Re- donne in rete contro la violenza. Infine in terza serata appuntamento con la seconda parte dell’inchiesta “Disonora il padre” di Dina Lauricella.