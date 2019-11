Arriva su Rai3 “Disonora il padre“, un racconto inedito dedicato all’universo femminile. Nelle due puntate si esploreranno gli equilibri più intimi della mafia calabrese. Ecco le anticipazioni sul programma e tutte le news su come e quando vederlo.

Disonora il padre su Rai3: ecco quando

Al via su Rai3 “Disonora il padre“, un nuovo programma articolato in due puntate in onda venerdì 22 e lunedì 25 novembre alle ore 23.15 . La terza rete di Stato, diretta da Stefano Coletta, torna ad occuparsi di un tema molto importante. La trasmissione, infatti, si occuperà di esplorare gli equilibri più intimi della mafia calabrese che ancora oggi si nutre di vecchi codici e riti arcaici.

Si tratta di un vero e proprio viaggio raccontato però da un punto di vista completamente differente visto che, a raccontare la nuova generazione di ‘Ndrangheta, saranno alcune pronte a condividere come vivono all’interno di queste famiglie.

Si tratta di storie dure, storie di donne picchiate, rinchiuse, minacciate e in alcuni casi anche uccise dai propri padri per non essere state fedeli ai loro mariti. Storie agghiaccianti, ma reali che si fanno promotrice di una rivoluzione tutta al femminile. Ad aiutare queste donne verso l’emancipazione importantissimi sono stati i social networks che hanno permesso a queste donne di uscire dalla loro dimensione di “figlie di” chiacchierando con persone nuove al di fuori della loro “realtà”. Proprio tramite le chat alcune di queste donne hanno trovato l’amore e la forza di contattare le istituzioni per denunciare dando così una svolta alla Lora vita.

Disonora il padre, storie di donne che hanno scelto lo Stato

Queste donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi stanno mettendo a rischio la solidità della ‘Ndrangheta, che si basa sul legame di sangue dove le donne, chiamate “femmine” sono da sempre considerate le custodi di una cultura criminale in cui l’onore dei padri vale più delle loro stesse vite, siano esse madri, mogli o figlie.

“Disonora il padre” porta sul piccolo schermo le coraggiose storie di donne che hanno sovvertito questa realtà scegliendo di denunciare, scegliendo la giustizia e lo Stato piuttosto che il legame di sangue.