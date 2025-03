Il Cirque du Soleil ha fatto il suo ritorno a Roma. In scena dal 1 marzo al 13 aprile, “Alegrìa” è un evento straordinario che incanta il pubblico con la sua magia. Dall’equilibrismo alle evoluzioni aeree, dalle contorsioni ai numeri di fuoco, “Alegria” è una celebrazione della bellezza e della capacità umana di spingersi oltre i propri limiti. Ieri sera al Grand Chapiteau di Tor Di Quinto ad assistere allo spettacolo sono accorsi numerosi volti del mondo dello spettacolo.

“Cirque du Soleil-Alegrìa”, intervista esclusiva a Giorgio Panariello

Tra loro c’era anche Giorgio Panariello che ai nostri microfoni ha ironizzato sul suo ruolo di baby sitter di Matteo, figlio di Carlo Conti, al Festival di Sanremo. Proprio Conti in occasione di una conferenza stampa aveva smentito la partecipazione dei suoi amici storici Pieraccioni e Panariello alla kermesse ironizzando sul fatto che il comico toscano, giurato a Tale e Quale, fosse in albergo con il figlio. Panariello ha così commentato: “Sono stato pagato lautamente da Carlo Conti per tenere a bada suo figlio. L’ho fatto volentieri, sono stato in albergo con loro. Mi sono tenuto lontano dalla bolgia sanremese, magari in un’altra occasione”.

Il comico toscano ha poi parlato del Festival di Sanremo targato Conti: “E’ stato un Festival fantastico. Carlo ha lavorato molto seguendo la linea di Amadeus. Ha avuto un grande pregio che è quello di riportare l’attenzione dei giovani al Festival di Sanremo. Si è trovato un patrimonio forte ed è stato bravo a gestirlo”. Giorgio Panariello promuove anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore nella kermesse al fianco di Carlo Conti: “Forse è meglio come giudice ma ha dato un tocco di glamour a Sanremo”.