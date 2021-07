Giorgia Rossi è il nuovo volto di Dazn, il servizio di video streaming online di eventi sportivi “lanciato” negli scorsi anni dalla bellissima Diletta Leotta. Questa volta, però, il gruppo londinese ha deciso di puntare sulla giornalista che molti ricorderanno come inviata speciale di Tiki Taka e di altre trasmissioni Mediaset.

Giorgia Rossi a Dazn: “nessuna rivalità con Diletta Leotta”

L’arrivo di Giorgia Rossi a Dazn arriva dopo 8 lunghi anni di gavetta e carriera a Mediaset. La giornalista dopo aver lavorato per Sky è approdata prima a Rai Sport e successivamente nell’azienda del Biscione dove si è fatta notare nel programma di successo “Tiki Taka”.

Ora per la Rossi si aprono le porte di Dazn, il servizio a pagamento streaming e in diretta di eventi sportivi, dove ritroverà anche la collega Diletta Leotta. Nessuna rivalità o antagonismo tra le due bionde giornalista del calcio italiano come ha ci ha tenuto a precisare la ex invitata di Tiki Taka: ”

Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa.

Giorgia Rossi: “sono tanti a paragonarmi con Diletta Leotta, ma…”

Dalle pagine del settimanale “Oggi”, Giorgia Rossi si è soffermata a parlare proprio di Diletta Leotta. Diverse volte, infatti, la giornalista Mediaset è stata paragonata alla bellissima fidanzata di Can Yaman.

“Lei è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto” – ha dichiarato la Rossi che ha preso le distanze dalla collega. Già in passato la Rossi aveva parlato della Leotta ironizzando:

Cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello?. Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti.

Che dire: Dazn con l’arrivo di Giorgia Rossi e la conferma di Diletta Leotta è pronta a conquistare il cuore di milioni di tifosi italiani (e non solo)!.