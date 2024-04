Grande ritorno in tv per Giorgia Palmas che sarà la conduttrice di un nuovo programma. ‘Green Is the New Black‘ andrà in onda per sei episodi. Vediamo insieme di che cosa parla e dove sarà trasmessa.

Green is the new back: il nuovo programma sulla moda con Giorgia Palmas

Giorgia Palmas sarà al timone di “Green Is the New Black“, una docuserie che porterà il telespettatore alla scoperta di storie e realtà uniche che fanno parte del mondo della moda sostenibile. I sei episodi, uno a settimana, andranno in onda in seconda serata dal 10 aprile 2024 su La5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ma di cosa parla il programma? Il titolo, che tradotto in italiano significa “il verde è il nuovo nero“, è un viaggio alla ricerca di equilibrio tra fashion e sostenibilità. Accanto all’ex velina di Striscia la Notizia, ci sarà la stylist Camilla Grandi. La docuserie, prodotta da Infinity Lab in collaborazione con La5, racconta le nuove sfide del mondo della moda, con uno sguardo rivolto all’attenzione dei materiali, alla riduzione dell’impatto ambientale nelle abitudini di shopping e alla consapevolezza del peso delle proprie scelte. Un programma quindi che si rivolge soprattutto alle nuove generazioni e alla salvaguardia del pianeta.

Grande attenzione sarà posta al second hand. In ogni puntata saranno mostrati mondi, trame e tessuti di pezzi di abbigliamento a cui è stata data una nuova vita. Sempre più persone sono infatti alla ricerca di pezzi unici e di belle storie, offrendo testimonianze di vite che sono cambiate grazie a un approccio più green, proiettato verso un design ecosostenibile e il mercato del vintage.

Dove e quando vedere “Green Is the New Black”

“Green Is the New Black” è stato realizzato grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB. Si tratta di un laboratorio permanente di Mediaset Infinity, che individua e premia il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti, in collaborazione con La5 e Produzioni dal Basso (prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation). La prima puntata andrà in onda mercoledì 10 aprile e a seguire, una ogni settimana.