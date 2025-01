Giorgia, dopo un 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema, torna in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano dal titolo “La cura per me” scritto da Blanco e Michelangelo insieme a Giorgia e prodotto da Michelangelo. L’artista inoltre, si prepara a tornare live per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei”, con la quale vinse il Festival di Sanremo. Tre concerti in altrettanti scenari unici: 13 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).

Giorgia a Sanremo 2025 con “La cura per me”

Non nasconde l’entusiasmo Giorgia durante l’incontro con la stampa a Milano, per la sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo. “‘La cura per me’ è una canzone che già dal primo ascolto mi ha emozionata, come mi emozionano le canzoni di una volta”. – Dice l’artista in apertura della conferenza stampa.

La partecipazione invece al Festival di Sanremo 2025 “non era prevista”, come ha dichiarato la cantautrice. “Dopo il provino qualcuno del team ha detto ‘la mandiamo a Carlo?’ Io mi sono messa le mani in faccia, non era previsto nei programmi tornare a Sanremo in gara”.

Giorgia: “Il festival devono vincerlo i giovani, io ho dato”

Sui pronostici e l’ipotetica vittoria Giorgia ha le idee chiare: “la vittoria è fare bene la canzone, il resto è in più. Il pronostico non ci azzecca mai, lo sappiamo: Sanremo lo devono vincere i ragazzi, io ho dato”. Le aspettative sono alte, tanto da augurarsi un nuovo “inno generazionale” da regalare alle nuove generazioni che già ha fatto in passato.

La collaborazione con Blanco e Michelangelo

Sulla collaborazione con Blanco e Michelangelo che hanno scritto per lei la canzone che porterà sul palco del Teatro Ariston la cantante dichiara: “Ho trovato una classicità che non ti aspetti da due ragazzi. Blanco ha una sensibilità particolare, con armonie e melodie molto più classiche di quanto immaginassi. Il clic per ‘La cura per me’ l’ho avuto quando mi sono resa conto che avevo un’idea sbagliata dell’amore, io faccio parte della generazione di Candy Candy, ci ha trasformate tutte in infermiere. Poi c’è un vissuto che ognuno di noi ha, ho imparato a mettermi a nudo con me stessa, a mettermi in discussione. Soprattutto quando hai una relazione non puoi mai dare per scontate cose”.

A Sanremo come co-conduttrice

Giorgia non esclude la voglia di poter un girono tornare a Sanremo in veste di co-conduttrice, vista anche l’esperienza a X Factor e della co-conduzione durante una delle serate della scorsa edizione del festival. A chi le chiedeva se qualcuno l’avesse chiamata per condurre il Festival 2025, la cantante infatti risponde: “Non mi hanno cercato per la conduzione di Sanremo e non capisco perché. È un mazzo notevole. Credo che siano ampiamente coperti per quest’anno e anche per l’anno dopo, ma se non mi fanno invecchiare troppo e si sbrigano…”.

Il giudizio del figlio sul brano sanremese

Anche quest’anno la cantante ha chiesto a suo figlio cosa pensasse de brano. La risposta è stata “Meglio”. Due anni fa il figlio confidò alla madre di tifare Lazza, mentre questa volta non ha ancora dichiarato per quale cantante fa il tifo.