Ginevra Lamborghini sarà una delle concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda da venerdì 22 settembre 2023. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la Lamborghini si lancia in questa nuova avventura dove cercherà di mettere in mostra le sue doti da cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Ginevra Lamborghini a Tale e Quale Show

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video-intervistato Ginevra Lamborghini durante la conferenza di presentazione della tredicesima edizione di Tale e Quale Show. A lei abbiamo chiesto se questo programma rappresenta una sorta di riscatto e rivincita dopo quanto accaduto lo scorso anno nella casa del Gf dove fu squalificata.

“Un po’ sì. Questo programma è più nelle mie corde, senza nulla togliere al Grande Fratello, ma credo che questo dia più spazio alle qualità canore che vorrei far emergere al pubblico e anche quella dose di ironia, giusta, per riuscire a godersi con leggerezza l’esperienza“.

Si dice che i cantanti sono un po’ avvantaggiati nella competizione, tu che hai fatto dei singoli (tra cui I See you, Equatore, ndr), cosa ne pensi?

“Non saprei. Dovrei chiedere anche ai mie colleghi della competizione. È pur vero che rispetto ad un altro concorrente posso essere più intonata, ma noi dobbiamo cancellare la nostra identità. Anche se io sono abituata a raggiungere certe note, o fare certe cose, quelle le devo dimenticare“.

Come vivi la competizione?

“Io non nasco molto competitiva in realtà. Delle due sono ambiziosa e questo crea competizione con me stessa, sono molto critica rispetto alle mie potenzialità, non sono mai contenta di quello che faccio. Ci trovo sempre il difetto, dovrò anche rilassarmi ma per quanto riguarda la competizione non lo sono per niente. Credo che si instaurerà, perché già c’è, una grande solidarietà nei confronti degli altri concorrenti“.

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare?

“Sì, mi piacerebbe imitare Dua Lipa. È un’artista che mi piace tanto, l’ascolto, mi diverte, è tra le mie preferite“.

L’anno scorso eri al Grande Fratello. Cosa ti porti dietro di quella esperienza e ora lo stai seguendo?

“È stata un’esperienza che mi ha insegnato tanto, che mi ha fatto mettere il piedino in questo ambiente e accelerato l’apprendimento di dove voglio andare. Lo sto seguendo a pizzichi e bocconi perché non ho tempo, ma sono contenta che ci siano dei Nip e credo possano lasciarsi andare maggiormente con le loro sfumature umane. In bocca al lupo a tutti“.

In famiglia cosa hanno detto della tua partecipazione a Tale e Quale?

“Sono tutti emozionati. Non vedo l’ora di cominciare il venerdì sera con lo spettacolo. Mi chiamano continuamente, sono quasi più emozionati di me. Bello sentire questo supporto a casa“.

Il video integrale dell’intervista