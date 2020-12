Gigi Proietti, Rai1 lo omaggia a un mese dalla morte

Gigi che spettacolo, omaggio a Proietti a un mese dalla morte: gli ospiti da Fiorello a Bonolis

Caro Gigi, stamattina ci siamo alzati, come tutti i giorni, abbiamo bevuto un caffè e sorseggiandolo ci siamo imbattuti distrattamente nel calendario appeso alla parete. “2 dicembre”, diceva. All’inizio, presi un po’ dalla distrazione e un po’ dal tentativo di far scendere le ultime gocce di caffè dalla tazzina, non ci abbiamo pensato. 2 dicembre… Mi dice qualcosa. Ma che roba è? C’era questo numero 2 che parlava e non diceva, o forse diceva ma non parlava.

Poi, forse grazie alla lucidità di quel caffè è arrivata l’illuminazione. “È un mese!”, abbiamo urlato. È un mese che non ci sei più, Gigi. Pensa che fessi, non ce ne eravamo nemmeno accorti. Ma poi abbiamo capito. Non era distrazione, non siamo disattenti, non eravamo poco lucidi stamattina. È che non ci siamo proprio accorti che tu non ci sia più, perché ogni giorno ti ricordiamo e d’altronde come si fa a non ricordarsi di te? Le cose belle non si scordano mai, no?

Ammazza, già un mese? Così tanto? Pare così poco… E poi abbiamo capito anche questo. Si dice che il tempo, quando ci si diverte, passi più in fretta. E noi questo mese lo abbiamo trascorso proprio ricordandoti, guardando i tuoi film, i tuoi video, i tuoi spettacoli, ascoltando le tue barzellette.

E sì, Gigi, ci siamo divertiti così tanto che il tempo, appunto, è volato. E adesso però che ci siamo accorti che è passato un mese, forse – forse – abbiamo davvero realizzato che te ne sei andato. E ora, dopo aver sfogliato per un mese l’album dei ricordi, abbiamo capito davvero quanto ci manchi e quanto ci mancherai.

Ecco perché quel caffè stamattina era così amaro.

L’omaggio della Rai ad un mese dalla morte di Gigi Proietti

Rai1 rende omaggio a Gigi Proietti a un mese dalla sua morte. Oggi, mercoledì 2 dicembre, in onda su Rai1 ci sarà “Gigi, che spettacolo”, una serata ricca di ospiti che ricorderanno il maestro. Tra coloro che interverranno anche Renzo Arbore, Fiorello, Paolo Bonolis, Nicola Piovani, Nancy Brilli e Flavio Insinna.

Ciao Gigi ❤️