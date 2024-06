Gigi D’Alessio torna a cantare dal vivo nella splendida cornice di Piazza Plebiscito a Napoli con il suo spettacolo “Gigi-Uno come te-L’emozione continua“. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, il cantautore napoletano torna dalla sua gente con otto date tutte esaurite sin dalla prevendita. Ecco tutto quello c’è da sapere!

Gigi D’Alessio-Uno come te-L’emozione continua a Napoli in 8 concerti sold out

Otto imperdibili appuntamenti live per Gigi D’Alessio che torna ad esibirsi dal vivo a Napoli con lo show “Gigi-Uno come te-L’emozione continua“. Al via da venerdì 7 giugno 2024 il primo degli otto concerti completamente soldi del tour che vedranno arrivare a Napoli più di 100 mila persone da ogni parte d’Italia. Gigi D’Alessio ha dato appuntamento ai suoi fan nella città del suo cuore: Napoli. Per la precisione a Piazza Plebiscito dove si terranno gli otto concerti in programma: 7, 8, 9,11,12,14,15 e gran finale il 16 giugno 2024. Le date sono andate esaurite sin dalle prevendite e, dati alla mano, sono attesi più di 100 mila fan!

Per questi otto concerti, D’Alessio ha in serbo tantissime sorprese per i suoi fan. Oltre alla scaletta composta dai brani di maggior successo della sua trentennale carriera, Gigi è pronto a condividere il palcoscenico con grandi amici e colleghi. Una grande festa in musica che vedrà nel concerto di venerdì 7 giugno 2024 partecipare: Annalisa, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, The Kolors, Umberto Tozzi. Sabato 8 giugno, invece, ci sono Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Antonella Clerici, Fiorella Mannoia, Francesco Cicchella e Clementino.

Ricordiamo che anche quest’anno il cantautore napoletano sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Per chi volesse donare è possibile farlo con un sms solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Gli 8 live di “Gigi-Uno come te-L’emozione continua” sono prodotti da GGD e Friends & Partners.

Gigi D’Alessio-Uno come te-L’emozione continua, la scaletta e le date a Napoli

Ecco a seguire tutte le date del tour “Gigi D’Alessio – Uno Come te” in programma il 7, 8,9,11,12,14,15 e 16 giugno a Piazza Plebiscito a Napoli.

Gigi D’Alessio – Uno Come te, la scaletta del concerto (può subire variazioni)