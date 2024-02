Gigi D’Agostino è pronto a tornare in scena dopo il periodo difficile a causa della malattia. Il suo ritorno avviene dalla porta principale della scena musicale e televisiva italiana: il Festival di Sanremo 2024. Invitato come ospite dal direttore artistico e conduttore della kermesse, il “Capitano” si esibirà a bordo della nave Costa Crociere.

Gigi D’Agostino a Sanremo 2024: «Non escludo possa proporre un brano in gara»

Intervistato da Mattia Sacchi per Il Corriere del Ticino, Gigi D’Agostino si racconta a 360°: «Su di me hanno detto di tutto, anche che avevo un tumore. Cosa che non è assolutamente vera». D’Agostino racconta l’emozione alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024: «Devo dire che qui si percepisce molto l’aspettativa: il Festival è seguito davvero da tutti. Mi sembra di essere tornato agli inizi. Non vedo l’ora che sia venerdì e lasciare che sia il pubblico a rispondere ai miei dubbi, anche perché magari dopo riuscirò di nuovo a dormire bene…».

La proposta di Amadeus

Sulla proposta di Amadeus di partecipare a Sanremo 2024, D’Agostino aggiunge: «Ho rifiutato tante proposte, perché avevo timore di sentirmi fuori luogo. Poi è arrivata la proposta del Festival di Sanremo che forse ha toccato le corde giuste del mio ego di artista. Per la prima volta mi sono chiesto perché rinunciare. Devo ammettere che, come è stato annunciato il mio nome, la scarica di adrenalina è stata forte e mi ha dato il coraggio di prendere in considerazione altre proposte: ho già accettato diversi concerti. Ho sempre avuto grande rispetto per il Festival».

Gigi D’Agostino in gara a Sanremo?

Sulla sua possibile partecipazione in gara al Festival di Sanremo, Gigi D’Agostino ammette: «Non nego di averci pensato, anche perché vengo sempre riconosciuto come quello che suona ma in realtà sono anche cantante. Mi sono chiesto se le mie idee sarebbero state davvero all’altezza e questo mi ha frenato ancor prima di informarmi seriamente su quale fosse il percorso per poter partecipare. Sono in un nuovo capitolo della mia seconda vita: non posso escludere che in futuro possa essere convinto di avere il brano giusto da proporre in gara».